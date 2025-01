Tarča 28-letnika vrtčevski otroci, umrl tudi moški, ki ga je skušal ustaviti

Napad se je zgodil včeraj opoldne v mestnem parku. Po besedah bavarskega notranjega ministra Joachima Herrmanna je osumljenec nenadoma in načrtno napadel skupino vrtčevskih otrok in mimoidoče, ki so priskočili na pomoč.

Na kraju sta umrla komaj dveletni deček maroškega porekla in 41-letni moški, ki se je naključno znašel na kraju zločina. Po besedah bavarskega deželnega premierja Markusa Söderja je ubiti moški nesebično priskočil na pomoč otrokom, svoj pogum pa na žalost plačal z lastnim življenjem.

Napadalec je hudo ranil tudi dveletno deklico iz Sirije. S tremi vbodnimi ranami v vratu so jo prepeljali v bolnišnico, je povedala bavarska ministrica za zdravje Judith Gerlach. Operacijo je prestal tudi 72-letni moški, ki ga je napadalec zabodel v prsni koš. 59-letna vzgojiteljica v vrtcu si je medtem med begom zlomila roko in je prav tako potrebovala zdravniško oskrbo, poroča nemški portal BR 24. Vsi ranjeni so sicer zunaj smrtne nevarnosti.