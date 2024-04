Tarča 40-letnika so bile ženske: 'Želel si je punco, bil je zagrenjen'

Za medije je spregovoril Cauchijev oče in pojasnil, da se je njegov sin boril z duševnimi težavami, pred kratkim pa je prenehal jemati zdravila. "Za vas je pošast. Zame je bil zelo bolan fant," je dejal Andrew Cauchi . "Želel si je punco, a ni imel nobenih socialnih veščin in je bil popolnoma zagrenjen," je odgovoril na vprašanje novinarjev, zakaj je njegov sin ciljal na ženske.

Oblasti so ustanovile posebno policijsko enoto, ki bo preiskala tragičen dogodek, preiskava pa bo predvidoma trajala več mesecev. Nekdanji policist, zdaj pa poslanec Josh Burns meni, da je bila ideologija napadalca očitno "sovraštvo do žensk".

Napad v enem največjih in najbolj priljubljenih nakupovalnih središč v državi je šokiral Avstralijo, kjer so tovrstni primeri redki. Zastave po vsej državi so danes spuščene na pol droga. Žalujoči na kraju zločina odlagajo rože in sveče v spomin na umrle.