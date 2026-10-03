Tarča napadov še en pomemben most v Kijevu

Župan Kijeva Vitalij Kličko je povedal, da so bili v napadu poškodovani cestišče na mostu ter trolejbusni kabli, promet pa je v eno smer prekinjen v smeri desnega brega. Ruske sile so že v četrtek dopoldne poškodovale nosilni del Južnega mostu, enega glavnih mostov čez reko Dneper, ki povezuje vzhodni in zahodni del Kijeva in po katerem potekata podzemna železnica in cestni promet. Most so za nekaj časa zaprli za promet in ga pozneje znova odprli, vendar je župan Kličko sporočil, da je Moskva ponoči znova napadla most, zaradi česar je za promet zaprt v obe smeri. Posledično so v mestu nastajali veliki zastoji.

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Promet so omejili tudi na mostu Paton, poteka namreč le enosmerno. Razlog za omejitev prometa še ni znan, ukrajinske oblasti doslej niso poročale o morebitnih napadih nanj. Vzhodni in zahodni del Kijeva sicer povezuje skupno sedem mostov, po katerih poteka promet podzemne železnice, železnice in cestnega prometa.

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