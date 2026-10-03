Tarča napadov še en pomemben most v Kijevu

Župan Kijeva Vitalij Kličko je povedal, da so bili v napadu poškodovani cestišče na mostu ter trolejbusni kabli, promet pa je v eno smer prekinjen v smeri desnega brega.
Ruske sile so že v četrtek dopoldne poškodovale nosilni del Južnega mostu, enega glavnih mostov čez reko Dneper, ki povezuje vzhodni in zahodni del Kijeva in po katerem potekata podzemna železnica in cestni promet. Most so za nekaj časa zaprli za promet in ga pozneje znova odprli, vendar je župan Kličko sporočil, da je Moskva ponoči znova napadla most, zaradi česar je za promet zaprt v obe smeri. Posledično so v mestu nastajali veliki zastoji.
Promet so omejili tudi na mostu Paton, poteka namreč le enosmerno. Razlog za omejitev prometa še ni znan, ukrajinske oblasti doslej niso poročale o morebitnih napadih nanj.
Vzhodni in zahodni del Kijeva sicer povezuje skupno sedem mostov, po katerih poteka promet podzemne železnice, železnice in cestnega prometa.
Kijev je v zadnjih mesecih vse pogosteje tarča ruskih napadov z droni in raketami, v najnovejših napadih pa je bila poškodovana 25-nadstropna stanovanjska stavba. Gasilci so požar, ki je izbruhnil po napadu, pogasili. Po navedbah reševalcev in lokalnih oblasti je bil ubit en človek, še dva sta bila ranjena.
O dveh smrtnih žrtvah ruskih napadov poročajo tudi iz mesta Harkov na vzhodu Ukrajine. Še 28 ljudi je bilo ranjenih, je na Telegramu sporočil vojaški upravitelj regije Harkov Oleh Sinjehubov. Pod ruševinami stanovanjskih stavb je morda ujetih še več ljudi.
Po navedbah ukrajinskih medijev so ruske sile ponoči napadale tudi mesto Dnipro na vzhodu države, od koder poročajo o požaru v poslovnem delu mesta.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ruski vojski očital, da uničuje ukrajinska mesta po ukazu ruskega predsednika Vladimirja Putina. "Iz obveščevalnih podatkov in od nekaterih ljudi iz Putinovega kroga vemo, da je Putin v začetku septembra dejal, da zdaj ni več pravil," je Zelenski zapisal na družbenem omrežju X.
Rusko ministrstvo za obrambo je glede najnovejših napadov na cilje v Ukrajini sporočilo, da so z droni napadli cestni in železniški promet, ključen za ukrajinsko vojaško logistiko. Po navedbah ukrajinskih sil je zračna obramba ponoči sestrelila 88 od 108 ruskih dronov, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.