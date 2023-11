Tarča ruskih komikov tudi italijanska premierka: 'Vojna v Ukrajini je utrujajoča'

Po italijanskih medijih sodeč, sta si ruska komika Vladimir Kuznecov in Aleksej Stoljarov, znana tudi kot Vovan in Lexus izbrala novo žrtev. Po tem, ko sta leta 2011 skušala pod pretvezo, da je na telefonu namestnik ruskega premierja Arkadij Dvorkovich, prepričati takratnega predsednika ruske volilne komisije Vladimirja Čurova, da ga namerava takratni ruski predsednik odpustiti, do tega, da sta poklicala turškega predsednika Recepa Erdogana in se izdajala za ukrajinska politika Petra Porošenka in Arsenija Jatsenjuka sta komika za svoje šale izbirala vedno vidnejše figure na političnem parketu.