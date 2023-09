Tarča ruskih sil znova pristanišče Izmail, Wagner bo obravnavan kot teroristična organizacija

Ruski napadi na ukrajinske pristaniške objekte se nadaljujejo. V nočnem napadu je namreč rusko brezpilotno letalo zadelo objekt na območju Izmaila ob Donavi, ob tem pa je po besedah guvernerja Odese Olega Kiperja umrla ena oseba. Napadi so se zvrstili tudi nad ukrajinsko prestolnico, a je zračni obrambi uspelo preprečiti, da bi rakete dosegle svoj cilj v Kijevu. Bo pa Združeno kraljestvo skupino Wagner uvrstilo na seznam terorističnih organizacij, kar pomeni, da bo kakršna koli podpora skupini kaznovana. V Kijev pa je prispel ameriški državni sekretar Antony Blinken, predvideva pa se, da bo napovedal nov paket pomoči Ukrajini.

Nad ukrajinsko prestolnico so danes znova odmevali alarmi za zračni napad. Rusija je namreč izvedla raketni napad nad Kijev, ukrajinska zračna obramba pa je uspešno sestrelila vse rakete, še preden so te dosegle svoj cilj, je ukrajinska vojaška uprava sporočila prek Telegrama.

"Še en raketni napad sovražnika na umirjeno mesto z namenom pobijanja civilnega prebivalstva in uničevanja infrastrukture," je napad potrdil vodja vojaške uprave v Kijevu, Sergej Popko. Kot je dodal, ni bilo nobenih žrtev, zaradi hitrega ukrepanja ukrajinskih sil pa Rusom ni uspelo uničiti nobenih objektov, poroča Guardian. Ukrajinske letalske sile so sporočile, da so sistemi zračne obrambe uničili 23 od 33 zračnih orožij, ki jih je Rusija izstrelila proti državi. Med njimi je bilo 25 iranskih brezpilotnih letal Shahed, sedem manevrirnih raket in ena balistična raketa Iskander. Rusi so znova napadli črnomorsko pristanišče Po propadu dogovora, ki je omogočal pošiljke žita iz črnomorskih pristanišč, je Rusija znatno okrepila napade na južni ukrajinski regiji Odeso in Mikolajev, kjer je nahajališče pristanišč in infrastrukture, ključne za izvoz kmetijskih proizvodov.

Izmail, mesto na severnem bregu glavnega pritoka Donave, tokrat ni bil prvič tarča napadov. Rusija namreč že več kot mesec dni napada ukrajinske pristaniške objekte ob Donavi, da bi jim preprečila uporabo reke za izvoz žita, poroča BBC. Nočni napadi na Izmail so trajali kar tri ure, je na Telegramu sporočil guverner regije in dodal, da so sestrelili 17 ruskih brezpilotnih letal. "Na žalost je ena oseba umrla," je dejal Kiper in dodal, da gre za kmetijskega delavca, poroča Al Jazeera.

Romunski predsednik Klaus Iohannis je potrdil, da so se napadi zgodili "izredno blizu" romunske meje ter ostro obsodil napade na ukrajinsko infrastrukturo na Donavi, navaja Guardian. Položaj na vzhodni fronti Ukrajine ostaja težaven Kot navaja Guardian, razmere na vzhodni fronti ostajajo težke, "glavna naloga ukrajinskih enot pa je zagotoviti zanesljivo obrambo in preprečiti izgubo vojaških oporišč", je poudaril poveljnik ukrajinskih kopenskih sil Oleksandr Sirskyi. "Sovražnik vztraja pri svojih načrtih, da bi dosegel meje regij Doneck in Lugansk," so sporočili na aplikaciji Telegram.

Kot so dodali, je njihova glavna naloga zagotoviti zanesljivo obrambo ter preprečiti izgubo oporišč in položajev v smeri Kupjanska in Limanska ter uspešno napredovati in doseči začrtane linije v smeri Bahmuta. Skupina Wagner bo razglašena za teroristično organizacijo Vlada Združenega kraljestva bo rusko skupino plačancev Wagner uvrstila na seznam terorističnih skupin, kar posledično pomeni, da je članstvo ali podpora tej organizaciji nezakonita. Kot je poudarila ministrica za notranje zadeve Suella Braverman, je Wagner "nasilno in uničujoče vojaško orodje Vladimirja Putina, njegovo delovanje v Ukrajini in Afriki pa predstavlja grožnjo svetovni varnosti".

"Wagnerjeve nenehne dejavnosti služijo le političnim ciljem Kremlja," je po poročanju BBC-ja dodala Bravermanova. Wagner je namreč igral ključno vlogo pri ruski invaziji na Ukrajino, deluje pa tudi v Siriji in afriških državah, vključujoč Libijo in Mali. Borci so bili obtoženi nešteto kaznivih dejanj, tudi ubijanja in mučenja ukrajinskih državljanov. Že leta 2020 so ZDA navedle, da so Wagnerjevi vojaki v okolici libijske prestolnice Tripoli postavljali mine, skupina pa naj bi izvajala usmrtitve in mučenja v Maliju in Srednjeafriški republiki.

Wagner bo torej sedaj stopil ob bok drugim prepovedanim organizacijam, kot sta palestinski Hamas in nigerijski Boko Haram. Z odredbo bo podpora skupini, vključno z organizacijo srečanj, namenjenih spodbujanju dejavnosti, izražanjem podpore ciljem skupine ali razstavljanjem zastave oziroma logotipa, opredeljena kot kaznivo dejanje. Za prekršek se lahko izreče zaporno in denarno kazen. V Kijev je prispel ameriški državni sekretar Antony Blinken Blinken je prispel v ukrajinsko prestolnico, da bi pokazal podporo ukrajinski protiofenzivi proti ruskim silam, ki zdaj poteka že četrti mesec, navaja Guardian. Prevideva se, da bo med dvodnevnim obiskom napovedal nov paket ameriške pomoči v vrednosti več kot milijardo dolarjev.

