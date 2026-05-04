Tarča ukrajinskega drona stanovanjsko poslopje v Moskvi

Sobjanin je na družbenem omrežju Telegram sporočil, da je bilo "tarča napada z dronom poslopje" na ulici Mosfilmovskaja na zahodu prestolnice in da po prvih informacijah niče ni bil poškodovan. Druga dva ukrajinska drona so sestrelili.

Na videoposnetkih, ki so ji objavili na družbenih omrežjih, je videti dron, ki nizko leti v smeri Moskve. Kmalu zatem so prebivalci poročali o glasni eksploziji v prestolnici, na nekaterih fotografijah pa je bilo videti škodo na zgornjem nadstropju stanovanjskega nebotičnika.

Po poročanju medijev naj bi bil poškodovan luksuzen nebotičnik v četrti, v kateri je tudi več veleposlaništev.

Širša moskovska regija je pogosto tarča ukrajinskih napadov z droni, sama prestolnica pa le redko. Napad se je zgodil v dneh pred praznovanjem dneva sovjetske zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovi vojni 9. maja, ko bo v Moskvi na Rdečem trgu potekala tradicionalna parada. Letos bo sicer po napovedih iz Kremlja potekala brez tankov, raket in druge vojaške opreme zaradi nevarnosti ukrajinskih napadov z droni.

Rusija od začetka invazije na Ukrajino februarja 2022 redno izvaja napade po vsej državi in na pomembno infrastrukturo, Kijev pa odgovarja z napadi na cilje v Rusiji, zlasti vojaške in na naftno infrastrukturo.