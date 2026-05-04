Tujina

Tarča ukrajinskega drona stanovanjsko poslopje v Moskvi

Moskva, 04. 05. 2026 09.47 pred eno minuto 1 min branja 0

A.K. STA
A.K. STA
Napad na stolpnico v Moskvi

V napadu z ukrajinskim dronom je bilo v Moskvi poškodovano stanovanjsko poslopje, je sporočil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Dodal je, da žrtev po prvih informacijah ni zahteval.

Sobjanin je na družbenem omrežju Telegram sporočil, da je bilo "tarča napada z dronom poslopje" na ulici Mosfilmovskaja na zahodu prestolnice in da po prvih informacijah niče ni bil poškodovan. Druga dva ukrajinska drona so sestrelili.

Na videoposnetkih, ki so ji objavili na družbenih omrežjih, je videti dron, ki nizko leti v smeri Moskve. Kmalu zatem so prebivalci poročali o glasni eksploziji v prestolnici, na nekaterih fotografijah pa je bilo videti škodo na zgornjem nadstropju stanovanjskega nebotičnika.

Po poročanju medijev naj bi bil poškodovan luksuzen nebotičnik v četrti, v kateri je tudi več veleposlaništev.

Širša moskovska regija je pogosto tarča ukrajinskih napadov z droni, sama prestolnica pa le redko. Napad se je zgodil v dneh pred praznovanjem dneva sovjetske zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovi vojni 9. maja, ko bo v Moskvi na Rdečem trgu potekala tradicionalna parada. Letos bo sicer po napovedih iz Kremlja potekala brez tankov, raket in druge vojaške opreme zaradi nevarnosti ukrajinskih napadov z droni.

Rusija od začetka invazije na Ukrajino februarja 2022 redno izvaja napade po vsej državi in na pomembno infrastrukturo, Kijev pa odgovarja z napadi na cilje v Rusiji, zlasti vojaške in na naftno infrastrukturo.

"Izgubljeni so": slovenska strokovnjakinja razkriva, kaj se dogaja z mladimi
Poetična imena, ki bi jih za otroke izbrala Taylor Swift
Dojenček joka, ko odideš? Tako mu olajšaš strah pred ločitvijo
'Če popijem kozarček ali dva, mu ne bo nič škodovalo'
Ljubita se že več kot dve desetletji
Dnevni horoskop: Kozorogi potrebujejo počitek, ribe sledijo navdihu
Grški dragulj, ki velja za najlepšo plažo v Evropi
Kontroverzna obutev iz 2000-ih spet navdušuje
Huda bolečina v križu in išias. Kako si pomagati?
Dvanajstletni deček je med vojno izgubil roko in vid. To ga ni odvrnilo od tega, da se uči brati
Lahko preprost test razkrije prisotnost pljučnega raka?
Zdravniki svarijo: Ta navidezno nedolžna jutranja navada lahko škoduje srcu
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
Gostinec zaračunal 20 evrov za prazno mesto pri mizi
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Radar: kako daleč vas lahko dejansko zaznajo in kdaj je že prepozno
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva
"Temna koda": AI-napaka, ki je ustavila velik spletni sistem
Delovna akcija: Zahtevna prenova doma s težko zgodbo
Kako vključiti otroke v gospodinjska dela?
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Kava ni le za pitje: ideje za sladice in jedi z žara
6 hitrih testenin, ki jih pripravite iz sestavin, ki jih že imate doma
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Kmetija
Naključni morilec
Delovna akcija
FNC 30
