Tarče ne vidi, a jo le redko zgreši

Kjer je volja, je tudi pot, bi lahko rekli za zgodbo 46-letnega Avstralca Jamesa Griffithsa. Čeprav je pred 27-leti začel izgubljati vid, si je izbral zelo šport, kjer je vid še kako pomemben - lokostrelstvo. Zdaj je popolnoma slep, strelja pa izjemno natančno. Pri tem pa si pomaga z drugimi čuti, ki jih je z leti izostril, pa tudi pomočjo trenerja. 46-letnik se tako z vsakim strelom v sredino tarče bliža svojemu velikemu cilju. Kakšnemu?