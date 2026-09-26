Tujina
Tarče ne vidi, a jo le redko zgreši
Kjer je volja, je tudi pot, bi lahko rekli za zgodbo 46-letnega Avstralca Jamesa Griffithsa. Čeprav je pred 27-leti začel izgubljati vid, si je izbral zelo šport, kjer je vid še kako pomemben - lokostrelstvo. Zdaj je popolnoma slep, strelja pa izjemno natančno. Pri tem pa si pomaga z drugimi čuti, ki jih je z leti izostril, pa tudi pomočjo trenerja. 46-letnik se tako z vsakim strelom v sredino tarče bliža svojemu velikemu cilju. Kakšnemu?
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
24ur.com Še je upanje za ta nori svet: gledal ga je avtistični sin, zato ga je trener uvrstil v ekipo
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.