Tarrant naj bi načrtoval napad še na tretjo mošejo: 'Želel je ubiti čim več ljudi'

Na sodišču v Aucklandu je, oblečen v sivo zaporniško obleko, na zatožno klop ponovno sedel 29-letni Brenton Tarrant. Avstralski desničarski skrajnež je pred meseci priznal, da je 15. marca 2019 v Christchurchu na Novi Zelandiji izvedel napad na dve mošeji, v katerem je ubil 51 ljudi. Sprva je krivdo sicer zanikal.

Tarrant je – ves čas obdan s tremi policisti – molče in brez izraza sedel na svojem mestu, le vsake toliko se je ozrl po sodni dvorani. Nasproti so sedeli svojci žrtev in tisti, ki so napad preživeli. Sojenje je v drugih sodnih dvoranah prek projektorja spremljalo še več sto ljudi – v dvorani, kjer je zaslišanje potekalo, namreč zaradi ukrepov, sprejetih v času pandemije bolezni covid-19, ni smela biti prevelika gneča.

Avstralcu sodijo v treh točkah obtožnice, in sicer zaradi umora 51 ljudi, poskusa umora 40 ljudi in terorizma. Za to mu je zagrožen dosmrtni zapor brez možnosti predčasne izpustitve, kar bi bila na Novi Zelandiji najhujša izrečena kazen v zgodovini.

Po poročanju BBC naj bi skrajnež načrtoval napad tudi na mošejo Ashburton, a so ga policisti na poti tja aretirali. "Njegov cilj je bil ubiti čim več ljudi," navaja britanski portal.