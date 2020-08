Tarrant premeščen v Avstralijo? 'Naj ga ima država, ki ga je vzgojila'

Kot je pojasnil, bodo morali, da bi obsojenemu zagotovili varnost, bistveno okrepiti varovanje v zaporu, kar bi Novo Zelandijo stalo približno 4000 novozelandskih dolarjev (približno 2250 evrov) dnevno. Do Tarrantove smrti bi to po besedah Petersa lahko naneslo skupaj 50 milijonov dolarjev. "Muslimanska skupnost in celotna Nova Zelandija sta že dovolj pretrpeli, ne da bi morali zdaj plačevati še astronomske stroške, da se mu zagotovi varnost v našem sistemu zaporov," je menil.

Zaporniki pripovedujejo: Več let v samici je hujša kazen kot smrt

Tarrant naj bi kazen zaradi lastne varnosti najverjetneje prestajal v samici v zaporu v Aucklandu, edinem najstrožje varovanem zaporu na Novi Zelandiji, kjer je kar 80 odstotkov zapornikov Maorov ali pacifiških otočanov, še poroča AFP.

Medtem se v tujih medijih pojavlja vprašanje, ali so skrajnežu na ta način izrekli celo hujšo kazen, kot je smrtna obsodba. Zaporniki, ki so več let preživeli v samici, pravijo, da je. Ugledni strokovnjaki s področja psihologije so za New York Timespojasnili,da je (vsaj občasna) interakcija z drugimi ljudmi nujna za človeško psihično in fizično zdravje. Zaporniki, ki so v samici, namreč niso v stiku niti s pazniki – hrano jim dostavijo prek odprtine v vratih. "Celo zdrav človek bi v takšnih okoliščinah začel doživljati psihoze," razlagajo psihologi.

Spomnimo

Tarrant je v najhujšem pokolu v novejši zgodovini Nove Zelandije 15. marca lani v dveh mošejah v Christchurchu pobil 51 ljudi, več deset jih je ranil. Napad je prenašal v živo po družbenih omrežjih. Pozneje je nameraval napasti še eno mošejo, približno uro oddaljeno od Christchurcha, a ga je policija pravočasno ustavila.

29-letni skrajni desničar iz Avstralije, ki zagovarja prevlado bele rase, se je sprva izrekel za nedolžnega, nato pa je marca letos nepričakovano priznal krivdo in s tem postal prvi obsojeni terorist na Novi Zelandiji. V četrtek je bil nato obsojen na dosmrtno zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta. Nova Zelandija nima smrtne kazni, tako da ga je doletela najstrožja kazen, kakršne sicer v tej državi še niso izrekli.