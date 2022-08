Sprl se je z dekletom, ukradel avto, bežal in se zagozdil na stopnišču

V torek so španski policisti aretirali voznika ukradenega vozila. Tat je ukraden avtomobil med begom zapeljal v madridsko podzemno postajo Plaza Eliptica, kjer se je na glavnih stopnicah zagozdil. Pri nenavadnem incidentu ni bil nihče poškodovan, so sporočili policisti.

Avto je v torek okoli polnoči obstal na stopnišču postaje Plaza Eliptica, potem ko je razbil vhodna vrata na postajo. Voznik, ki je že stari znanec policije, je ukradel vozilo, ki je pripadalo delavcu metroja, potem ko je našel ključe v vozilu, parkiranem v garaži podzemne železnice Getafe. Ko je pognal motor, je njegovo početje opazil znanec lastnika, ki ga je poskušal ustaviti, a neuspešno, pri tem pa ga je moški udaril skozi odprto okno in ga nato še vlekel nekaj metrov, poroča ABC Espana.

Iz garaže je nato peljal 13 kilometrov do "končne postaje" na Plazi Eliptica, kamor je zapeljal kar skozi steklena vrata in se naposled zagozdil na stopnicah znotraj postaje. Ko je voznik ugotovil, da je avto obstal in ga ne bo mogel premakniti, je skušal pobegniti skozi okna vozila.

Ko so ga aretirali, je bil opravljen tudi test na droge, ki je bil pozitiven na kokain. Moški je zdaj v policijskem pridržanju in grozijo mu ovadbe za tri kazniva dejanja: nasilni rop, poškodovanje tuje stvari in kršitev cestnoprometnih predpisov. Več medijev poroča, da se je pridržani tik pred krajo avtomobila sprl s svojim dekletom.