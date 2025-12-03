Svetli način
Tat pogoltnil 16 tisočakov vredno Fabergejevo jajce

Auckland, 03. 12. 2025 10.40

Novozelandska policija je prijela moškega, ki je v eni od zlatarn v Aucklandu ukradel dragocen zlat obesek in ga na kraju pogoltnil. Majhen luksuzni obesek je vreden nekaj več kot 16.000 evrov.

Zlatarna Partridge Jewellers v Aucklandu je v petek poklicala policijo in jih obvestila, da je moški ukradel enega od njihovih obeskov in ga pogoltnil.

Policisti so na kraj prispeli v nekaj minutah in v trgovini prijeli 32-letnega osumljenca.

Kot poroča Guardian, je tat pogoltnil obesek v obliki jajca znanega luksuznega draguljarja Fabergé. Obesek je izdelan iz 18-karatnega rumenega zlata, v notranjosti pa se skriva miniaturna hobotnica. Jajce je okrašeno s 60 belimi diamanti in 15 modrimi safirji. V Novi Zelandiji se prodaja za 16.567 evrov.

Obesek, ki ga je ukradel moški.
FOTO: Fabergé

32-letnik je opravil zdravniški pregled in ostaja v priporu. Policija je medijem pojasnila, da fotografije ukradenega obeska ne morejo posredovati, ker ga "še niso našli". 

Moški je prav tako obtožen, da je iz iste zlatarne 12. novembra ukradel še iPad, na drugem naslovu pa naj bi ukradel mačji pesek in sredstva proti bolham.

Draguljarna hiša Fabergé je bila ustanovljena pred več kot dvema stoletjema v Rusiji, znani pa so po izdelavi obeskov v obliki jajc, izdelanih iz dragih kamnov in plemenitih kovin. Dragocena Fabergejeva velikonočna jajca sta denimo zadnja ruska carja podarjala svojim ženam.

