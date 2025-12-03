Tat pogoltnil 16 tisočakov vredno Fabergejevo jajce

Zlatarna Partridge Jewellers v Aucklandu je v petek poklicala policijo in jih obvestila, da je moški ukradel enega od njihovih obeskov in ga pogoltnil.

Policisti so na kraj prispeli v nekaj minutah in v trgovini prijeli 32-letnega osumljenca.

Kot poroča Guardian, je tat pogoltnil obesek v obliki jajca znanega luksuznega draguljarja Fabergé. Obesek je izdelan iz 18-karatnega rumenega zlata, v notranjosti pa se skriva miniaturna hobotnica. Jajce je okrašeno s 60 belimi diamanti in 15 modrimi safirji. V Novi Zelandiji se prodaja za 16.567 evrov.