Diamanten 'posladek': Tat pogoltnil uhane v vrednosti več kot pol milijona

Tat na Floridi se je pred zaporom skušal rešiti na nenavaden način. Nekaj trenutkov preden ga je aretirala policija, je pogoltnil ukradene uhane, vredne več kot pol milijona dolarjev, poroča BBC. Policija v Orlandu je moškega, 32-letnega Jaythana Gilderja, obtožila, da je lagal zaposlenim v prodajalni Tiffany & Co, ko se jim je lažno predstavil kot vrhunski športnik, zaradi česar so mu zaposleni pokazali več kosov nakita visoke vrednosti. Potem je nenadoma pograbil uhane in pobegnil.