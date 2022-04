Tat v Kanadi praznil sladke blagovne rezerve: šest milijonov evrov ali še šest let zapora

Načrt Richarda Vallieresa , da bi zaslužil na milijone evrov, se je sprva zdel zelo preprost. Zamislil si je, da bo na skrivaj izpraznil državne rezerve javorjevega sirupa, nato pa ga bo preprodal naprej. Toda drzna tatvina mu ni uspela. Ko so mu oblasti stopile na prste, je skupaj s sostorilci pristal v zaporu. Zdaj je znova pred dilemo. Odločiti se mora, ali bo plačal 6.34 milijona evrov ali pa bo odslužil še šest let zapora, piše Guardian.

Blagovne rezerve je začel s pomočjo 16 sostorilcev prazniti leta 2011. Ker so sode s sladko vsebino inšpektorji pregledovali le enkrat na leto, so tatovi sirup zamenjali z vodo. Leta 2012 so inšpektorji opazili, da so nekateri sodi prazni, drugi pa lažji, kot bi morali biti. Ugotovili so, da so ukradli kar 9.571 sodov javorjevega sirupa v vrednosti skoraj 13 milijonov evrov, še piše Guardian.