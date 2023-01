Policisti rešili moškega iz avtomobila, preden je vanj trčil vlak

Ameriški policisti so ustavili moškega, ki je med kontrolo ukradel policijski patruljni avtomobil in zbežal. Policisti so takoj začeli s pregonom. Tat je med hitro vožnjo izgubil nadzor nad avtomobilom, ki se je prevrnil na železniške tire. Policisti so moškega rešili, preden je v avtomobil trčil vlak. Policija iz Atlante je sporočila, da so voznika obtožili kraje, bežanja in izogibanja, nepremišljene vožnje, oviranja in poškodovanja mestne lastnine.