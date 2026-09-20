"Ne vemo, ali je namerno meril na sladek plen ali pa ga je med kaznivim dejanjem zgrabila lakota," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal tiskovni predstavnik lokalne policije.
Tujina
Tatu namesto denarja premamila torta in sladoled
Očitno sladkosnedi tat je v soboto ponoči vdrl v kavarno v nemškem letovišču Bad Salzuflen v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija. Namesto da bi izropal blagajno, je namreč odnesel torto in dva zavitka sladoleda.
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