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Tatu namesto denarja premamila torta in sladoled

Bielefeld, 20. 09. 2026 13.33 pred 44 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA
Slaščice

Očitno sladkosnedi tat je v soboto ponoči vdrl v kavarno v nemškem letovišču Bad Salzuflen v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija. Namesto da bi izropal blagajno, je namreč odnesel torto in dva zavitka sladoleda.

"Ne vemo, ali je namerno meril na sladek plen ali pa ga je med kaznivim dejanjem zgrabila lakota," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal tiskovni predstavnik lokalne policije.

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Bielefeld kavarna tat

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KOMENTARJI3

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velikauharica
20. 09. 2026 14.20
Sploh ni nenavadno. O tem sanjam že dolgo časa. Sladko je še slajše.
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0 0
Delavec_Slo
20. 09. 2026 13.58
Tata a ni Tatu... Aja, vedno manj je slovencev!
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