Tate potožil sodniku, naj mu vrne zasežene avtomobile

Romunsko sodišče je že avgusta odločilo, da se lahko neslavni vplivnež Andrew Tate , ki se v državi od lanskega leta sooča z obtožbami o spolnih zlorabah, prosto giblje po prestolnici. V torek pa se je sodnik na obravnavi odločil, da omejitve še nekoliko omili – in prepoved povečal na državne meje. 36-letnik pa bi si želel še korak dlje, saj je ob tem na sodišču prosil, če mu lahko vrnejo še januarja zasežene luksuzne avtomobile. "Vzeli so mi 15 avtomobilov. Veliko stvari, ki so veliko vredne. Lepo bi jih bilo dobiti nazaj," je potožil. Sodnik je nato obravnavo glede premoženja premestil na november.

Oblasti so januarja iz njegovega domovanja odnesle tudi več prestižnih dizajnerskih ur in gotovino. Skupaj so mu odnesli za 3,6 milijona evrov premoženja, so sporočili januarja. Če se bodo med sojenjem obtožbe izkazale za resnične, pa bodo zaplembo izkoristili za poplačilo škode Tatovim žrtvam.