Tateov odvetnik: Pravnemu sistemu se ne bo skušal izogniti z begom v tujino

Sodišče v Bukarešti je Andrewu in njegovemu bratu Tristanu pripor podaljšalo še za 30 dni, policija in kriminalisti pa medtem nadaljujejo s preiskavo zaradi domnevnih spolnih napadov in izkoriščanja žensk.

Eden od njunih odvetnikov, Eugen Vidineac, je pojasnil, da v klicih, ki so jim prisluškovali, ni bilo prav nič nezakonitega. "Tveganja za beg ni," je zagotavljal. "Šlo je za razpravo med Andrewom in njegovo tajnico. Pogovarjala sta se o tem, da bo - če bi ga sodniki pustili - odšel v Dubaj na zdravniške preglede," je dodal. Po njegovih besedah ni šlo za poskus pobega romunskemu pravosodju.

Že januarja, ko sta se prav tako pritožila na podaljšanje pripora, so tožilci opomnili, da bi glede na njuno "finančno stanje" lahko zlahka "zapustila Romunijo in se preselila v eno od držav, ki ne dovoljuje izročitve". Preiskovalci so namreč poleg pištol, nožev in velikih vsot gotovine zasegli tudi 10 nepremičnin in 15 luksuznih avtomobilov – vključno s tremi porscheji, dvema ferrarijema, astonom martinom in lamborghinijem. Oblasti so sporočile, da so skupaj zaplenili za več kot 18 milijonov lejev (približno 3.6 milijona evrov).