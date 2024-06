Tatica kradla v kampu v Rovinju, med njenimi žrtvami tudi Slovenca

Rovinjski policisti so osumljenko prijeli, potem ko jo je v torek zjutraj v enem od kampov ustavil varnostnik, ki je upravičeno sumil, da je pri sebi imela odtujene predmete.

29-letnica naj bi v noči na torek okradla več tujih državljanov, med njimi tudi dva Slovenca. 62-letniku je odtujila mobitel in tablico, osem let mlajšemu slovenskemu kampistu pa odnesla prenosnik, cigarete in bančne kartice.