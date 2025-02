Tatova z ukradeno kartico zadela jackpot: kaj bo z denarjem?

Francozu Jeanu-Davidu so 3. februarja iz avtomobila, ki ga je parkiral v središču Toulousa, ukradli nahrbtnik z denarnico. Ko je poklical svojo banko za preklic kartice, je ugotovil, da so jo tatovi že uporabili v bližnji trgovini in zapravili 52,50 evra. Odpravil se je v trgovino, da bi preveril, ali je osebje videlo kaj sumljivega.

"Moja stranka je govorila z blagajničarko in ugotovila, da sta dva moška, ki sta bila videti kot brezdomca, uporabila njegovo kreditno kartico za nakup cigaret in več loto srečk," je za BBC pojasnil odvetnik Francoza.

Tatova sta prodajalki povedala, da sta na enem od listkov zadela jackpot v višini 500.000 evrov in da bosta na loteriji prevzela dobitek. Prodajalki sta se zdela sumljiva, saj nista poznala PIN-številke ukradene kartice. Jean-David je po obisku prodajalne obvestil policijo, ta pa je stopila v stik francosko loterijo.