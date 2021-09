Tatovi iz pariške Bulgarijeve draguljarne s plenom za 10 milijonov evrov

Napad na luksuzno trgovino v središču francoske prestolnice se je zgodil okoli poldneva. Osumljenci so pobegnili s sivim avtomobilom znamke BMW in dvema skuterjema. Enega od osumljencev je policija ustrelila v nogo, sledila je njegova aretacija. Drugi osumljenec se je skrival na parkirišču v živahnem nakupovalnem središču Les Halles v bližini muzeja Louvre in katedrale Notre-Dame. Vozilo BMW so kasneje našli zapuščeno.

"Hitra reakcija pariške policije po ropu draguljarne v Place Vendome. Dva osumljenca v priporu," je sporočila pariška policija.

Vir blizu preiskave je potrdil, da so tatovi iz Bulgarijeve draguljarne odnesli dragulje v vrednosti desetih milijonov evrov. Znana italijanska draguljarna Bulgari je del francoskega luksuznega konglomerata LVMH.

Današnji rop nakita je eden številnih ropov v Parizu v letošnjem poletju. 27. julija je moški iz draguljarne Chaumet ukradel dragulje v vrednosti dveh milijonov evrov in nato pobegnil z električnim skuterjem. Naslednji dan so ga aretirali s sostorilcem, večino ukradenih predmetov so našli. Tri dni pozneje sta dva moška, oborožena s paralizatorjem in solzivcem, napadla draguljarno Dinh Van in ukradla za okoli 400.000 evrov plena.