Tatovi draguljev iz Louvra pobegnili pol minute pred prihodom policije

Varnostniki zaradi premajhnega števila zaslonov niso mogli vseh kamer spremljati v živo, poleg tega je zaradi slabe koordinacije prišlo do tega, da je bila policija po sprožitvi alarma najprej poslana na napačno lokacijo, je navedeno v poročilu, ki je bilo danes predstavljeno komisiji za kulturo francoskega senata.

Po besedah predsednika komisije Laurenta Lafona to kaže na "splošni neuspeh muzeja in varnostnega nadzora pri reševanju varnostnih vprašanj". Eno najbolj presenetljivih odkritij pa je po pisanju AFP, da so roparji muzej zapustili le 30 sekund pred prihodom policije in zasebne varnostne službe na kraj dogodka.

Po besedah vodje preiskave Noela Corbina bi ukrepi, kot so sodoben sistem varnostnih kamer, odpornejša zasteklitev vrat, skozi katera so s pomočjo kotnih brusilnikov vstopili tatovi, ali boljša notranja koordinacija, lahko preprečili krajo.

Varnostna tveganja so bila sicer po pisanju AFP izpostavljena že v več poročilih, ki jih je naročilo vodstvo muzeja Louvra, tudi v reviziji, ki jo je leta 2019 izvedel francoski izdelovalec luksuznega nakita, podjetje Van Cleef & Arpels. Med drugim je bilo navedeno, da je balkon, ki so ga izkoristili tatovi, šibka točka ter da ga je mogoče doseči s transportno lestvijo, kar se je oktobra tudi zgodilo.