Tujina

Tatovi draguljev iz Louvra pobegnili pol minute pred prihodom policije

10. 12. 2025 14.24

STA , M.S.
Tatovi, ki so oktobra iz Louvra odnesli dragocene kronske dragulje, so iz muzeja pobegnili le pol minute pred prihodom policije in varnostne službe na kraj dogodka, je razkrila preiskava, ki jo je naročilo ministrstvo za kulturo. Razkrila je tudi, da je v bližini točke, kjer so tatovi vdrli v muzej, delovala le ena od dveh varnostnih kamer.

Varnostniki zaradi premajhnega števila zaslonov niso mogli vseh kamer spremljati v živo, poleg tega je zaradi slabe koordinacije prišlo do tega, da je bila policija po sprožitvi alarma najprej poslana na napačno lokacijo, je navedeno v poročilu, ki je bilo danes predstavljeno komisiji za kulturo francoskega senata.

Po besedah predsednika komisije Laurenta Lafona to kaže na "splošni neuspeh muzeja in varnostnega nadzora pri reševanju varnostnih vprašanj". Eno najbolj presenetljivih odkritij pa je po pisanju AFP, da so roparji muzej zapustili le 30 sekund pred prihodom policije in zasebne varnostne službe na kraj dogodka.

Po besedah vodje preiskave Noela Corbina bi ukrepi, kot so sodoben sistem varnostnih kamer, odpornejša zasteklitev vrat, skozi katera so s pomočjo kotnih brusilnikov vstopili tatovi, ali boljša notranja koordinacija, lahko preprečili krajo.

Varnostna tveganja so bila sicer po pisanju AFP izpostavljena že v več poročilih, ki jih je naročilo vodstvo muzeja Louvra, tudi v reviziji, ki jo je leta 2019 izvedel francoski izdelovalec luksuznega nakita, podjetje Van Cleef & Arpels. Med drugim je bilo navedeno, da je balkon, ki so ga izkoristili tatovi, šibka točka ter da ga je mogoče doseči s transportno lestvijo, kar se je oktobra tudi zgodilo.

Ukradeni dragulji
Ukradeni dragulji FOTO: Profimedia

Corbin je potrdil, da aktualna direktorica Louvra Laurence des Cars ni vedela za revizijo, ki jo je naročil njen predhodnik Jean-Luc Martinez. "Priporočila niso bila upoštevana, sicer bi se bilo mogoče izogniti kraji," je povedal Corbin in opozoril na manko v usklajevanju med obema direktorjema.

Kot še piše AFP, se bo z danes predstavljenimi ugotovitvami verjetno še povečal pritisk na Laurence des Cars, ki je bila že deležna pozivov k odstopu.

Četverica je 19. oktobra sredi belega dne s pomočjo transportne lestve vdrla v muzej in v samo sedmih minutah ukradla osem kosov nakita, nato so pobegnili s skuterji. Dragocenega nakita iz 19. stoletja, katerega vrednost je ocenjena na 88 milijonov evrov, še vedno niso našli.

louvre muzej tatvina
