Tatovi luksuznih ur so se ujeli v past

Nastavili so jim vabo in tatovi so se ujeli v past. Zaradi vse pogostejših kraj luksuznih ur v Londonu in drugod po Združenem kraljestvu so se londonski policisti nad roparje spravili s posebno taktiko. V civilnih oblačilih in opremljeni s prestižnimi urami, vrednimi več deset tisoč evrov, so možje postave igrali vloge zabave željnih posameznikov. Tako so pritegnili pozornost nepridipravov, ki pa so jih v zasedi čakali drugi policisti in jim prekrižali načrte.