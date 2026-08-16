Tatovi med krajo: tako so izginile milijonske umetnine

Na posnetku muzejske kamere, ki ga je objavil medij AP News, spremljamo marčevsko nočno dogajanje v prostorih fundacije Magnani Rocca v kraju Traversetolo v bližini Parme. Posnetki prikazujejo tatove med vlomom v muzej in krajo umetniških del. Vidimo jih, kako vstopajo v objekt, z zidov odstranjujejo slike, ki jih nato odnesejo iz muzeja.
Italijanske oblasti so našle tri umetniška dela Renoirja, Cézanna in Matissa, vredna več milijonov evrov, ki so jih v začetku letošnjega leta ukradli iz zasebnega muzeja v bližini severnoitalijanskega mesta Parma.
Med najdenimi deli so bile "Ribe" Augusta Renoirja, "Tihožitje s češnjami" Paula Cézanna in "Odaliska na terasi" Henrija Matissa. Oblasti so sporočile, da je bil Cézannov izvirnik ocenjen na 6 milijonov evrov, Renoirjev na 3 milijone evrov, Matissejevo delo pa na 20.000 evrov.
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