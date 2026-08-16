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Tatovi med krajo: tako so izginile milijonske umetnine

Rim, 16. 08. 2026 16.25 pred 2 urama 1 min branja 4

Avtor:
Ne.M.
Tatovi med krajo slik

Kamera je ujela tatove, ki so marca letos slike francoskih slikarjev Paula Cezanna, Henrija Matissa in Augusta Renoirja odnesli v manj kot treh minutah in pobegnili skozi muzejske vrtove.

Na posnetku muzejske kamere, ki ga je objavil medij AP News, spremljamo marčevsko nočno dogajanje v prostorih fundacije Magnani Rocca v kraju Traversetolo v bližini Parme. Posnetki prikazujejo tatove med vlomom v muzej in krajo umetniških del. Vidimo jih, kako vstopajo v objekt, z zidov odstranjujejo slike, ki jih nato odnesejo iz muzeja.

Italijanske oblasti so našle tri umetniška dela Renoirja, Cézanna in Matissa, vredna več milijonov evrov, ki so jih v začetku letošnjega leta ukradli iz zasebnega muzeja v bližini severnoitalijanskega mesta Parma.

Preberi še Našli ukradene slike Cezanna, Matissa in Renoirja

Med najdenimi deli so bile "Ribe" Augusta Renoirja, "Tihožitje s češnjami" Paula Cézanna in "Odaliska na terasi" Henrija Matissa. Oblasti so sporočile, da je bil Cézannov izvirnik ocenjen na 6 milijonov evrov, Renoirjev na 3 milijone evrov, Matissejevo delo pa na 20.000 evrov.

kraja umetniška dela videoposnetek muzej

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KOMENTARJI4

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Tami69
16. 08. 2026 19.22
kaj pa sedaj ne brišeš več? si mogoče radirko izgubil?
Odgovori
+1
1 0
Tami69
16. 08. 2026 18.42
Mogoče so bili kamelarji na delu? kaj je s tem vprašanje narobe? Kaj če bi se spraševal če je bil slučajno Joža 2x na delu? Misliš,da je narobe če vprašam ali so bili mogoče tujci?
Odgovori
+2
2 0
Tami69
16. 08. 2026 18.25
kamele?
Odgovori
+3
3 0
Tami69
16. 08. 2026 18.25
si me sploh ti razumel če se vprašam če so bili kamelarji na delu? kaj je to sovražni govor? katera tvoja pravila kršim s tem vprašanjem?
Odgovori
+3
3 0
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