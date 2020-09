Tatovi ukradli stekleničko s krvjo pokojnega papeža Janeza Pavla II.

Iz Italije poročajo, da so tatovi ukradli pomembno religijo. Prisvojili so si stekleničko z nekaj kapljicami krvi pokojnega papeža Janeza Pavla II.

"Drznim si upati, da gre za dejanje puhoglavosti, ki ni bilo uperjeno žalitvi vere,"je po navedbah iz Vatikana v odzivu dejal spoletski nadškof Renato Boccardo. Upajo, da dejanja niso izvršili, da bi si pridobili materialno korist, še dodajajo.

Stekleničko s papeževo krvjo je italijanski cerkvi podaril leta 2016 krakovski nadškof, kardinalStanislaw Dziwisz, ki je bil dolgoletni papežev pomočnik. Papež Janez Pavel II., ki je bil rojen na Poljskem, je umrl leta 2005. Spoleto je mesto v Umrbiji v osrednji Italiji. To sicer ni prvič, da so tatovi ukradli takšno relikvijo. Ampulo z njegovo krvjo so namreč ukradli že pred sedmimi leti.