Tujina

Albanec izkoristil popolni električni mrk in izvedel milijonsko tatvino

Madrid, 22. 11. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S.
Španska policija je po večmesečni preiskavi prijela državljana Albanije, ki naj bi aprila, v času, ko je Španija doživela nepričakovani vsesplošni električni mrk, vlomil v zlatarno in iz nje odnesel nakit v vrednosti več kot milijon evrov. Moški, ki je po navedbah španskih oblasti profesionalni tat, naj bi uporabljal vsaj pet različnih identitet, zaradi tatvin pa ga iščejo tudi druge evropske države.

Osumljenec je tatvino izvedel 28. aprila letos, ko je Španija doživela popolni električni mrk, ki je ohromil državo.

Po poročanju španske televizije Antena 3 je moški vstopil v nakupovalno središče Plaza Norte 2 v Madridu skozi streho. Naredil je več zarez neposredno nad zlatarno in se spustil vanjo. Ker elektronske ključavnice v prostoru, kjer je bil shranjen nakit, zaradi izpada elektrike niso delovale, je tat brez težav vstopil. Iz vitrin je ukradel več kosov zlatega nakita in diamantov, skupno 2200 kosov, s čimer je zlatarno po ocenah policije oškodoval za več kot milijon evrov.

V sklopu preiskave je policija uspela identificirati vozilo, s katerim se je osumljenec pripeljal v nakupovalno središče in nato iz njega pobegnil. Veliko tatvino naj bi izvedel v pičlih štirih minutah, že naslednji dan pa naj bi zapustil ozemlje Španije.

Španska nacionalna policija
Španska nacionalna policija FOTO: Profimedia

S pomočjo podatkov Europola so španski preiskovalci ugotovili, da je bilo vozilo kasneje prodano v Romuniji in da glavnega osumljenca zaradi podobnih kaznivih dejanj iščejo tudi v drugih evropskih državah, in sicer v Belgiji, Grčiji in na Nizozemskem. Po Evropi naj bi se gibal z vsaj petimi različnimi lažnimi identitetami.

V preteklem mesecu se je albanski državljan vrnil v Španijo, policija pa ga je hitro prijela. Pri sebi je imel skoraj 3000 evrov gotovine, katerega izvora ni znal pojasniti, okoli vratu pa je nosil nakit, ki ga je ukradel v zlatarni. Sodišče je zanj odredilo pripor.

Preiskava je še pokazala, da je moški pogosto vstopal in izstopal iz Španije, pri čemer je uporabljal različne identitete, da bi se izognil policijskemu in sodnemu pregonu.

myomy
23. 11. 2025 09.04
+0
Ta ima tudi prištinski doktorat.
ODGOVORI
3 3
Agartha enjoyer
23. 11. 2025 09.08
+3
V romuniji so se doktorsti fejkal vsi čedoti so jih tam kupil.
ODGOVORI
3 0
Agartha enjoyer
23. 11. 2025 09.09
Sam tko ker vidim, da si še mlad in ne veš.
ODGOVORI
0 0
myomy
23. 11. 2025 09.03
+1
Tudi mi imamo enega takšnega, ki je izkoristil popolni mrk levice in nam ukradel Slovenijo. Trenutno se bori za vstop Kosova in Albanije v EU.
ODGOVORI
3 2
Delavec_Slo
23. 11. 2025 08.59
+6
Albanec, a se lahko piše, a niso oni zaščiteni!
ODGOVORI
7 1
Rookoko
23. 11. 2025 08.59
+2
2200 Kosova Nakita
ODGOVORI
2 0
Agartha enjoyer
23. 11. 2025 08.50
+6
Obji so črni
ODGOVORI
6 0
Agartha enjoyer
23. 11. 2025 08.49
+1
Kaj vse so španci ukradli...
ODGOVORI
6 5
Agartha enjoyer
23. 11. 2025 09.02
+1
Aja nič niso..
ODGOVORI
2 1
Minifa
23. 11. 2025 08.45
+8
Kjer koli so ALBANCI KOSOVARJI so problemi in začne se pojavljati MAFIJA. KRIMINAL, IZSILJEVANJE..TO JE NJIHOV STANDARD..
ODGOVORI
10 2
Petur
23. 11. 2025 08.38
+8
dokler bo Kosovo in Albanija na Balkanu ne bo miru
ODGOVORI
8 0
matjan22
23. 11. 2025 08.27
+15
Zato pa zapreti meje za Albance in Kosovarjev in ne bo vrč problema
ODGOVORI
15 0
