Albanec izkoristil popolni električni mrk in izvedel milijonsko tatvino

Osumljenec je tatvino izvedel 28. aprila letos, ko je Španija doživela popolni električni mrk, ki je ohromil državo.

Po poročanju španske televizije Antena 3 je moški vstopil v nakupovalno središče Plaza Norte 2 v Madridu skozi streho. Naredil je več zarez neposredno nad zlatarno in se spustil vanjo. Ker elektronske ključavnice v prostoru, kjer je bil shranjen nakit, zaradi izpada elektrike niso delovale, je tat brez težav vstopil. Iz vitrin je ukradel več kosov zlatega nakita in diamantov, skupno 2200 kosov, s čimer je zlatarno po ocenah policije oškodoval za več kot milijon evrov.

V sklopu preiskave je policija uspela identificirati vozilo, s katerim se je osumljenec pripeljal v nakupovalno središče in nato iz njega pobegnil. Veliko tatvino naj bi izvedel v pičlih štirih minutah, že naslednji dan pa naj bi zapustil ozemlje Španije.