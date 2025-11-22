Albanec izkoristil popolni električni mrk in izvedel milijonsko tatvino

Osumljenec je tatvino izvedel 28. aprila letos, ko je Španija doživela popolni električni mrk, ki je ohromil državo.
Po poročanju španske televizije Antena 3 je moški vstopil v nakupovalno središče Plaza Norte 2 v Madridu skozi streho. Naredil je več zarez neposredno nad zlatarno in se spustil vanjo. Ker elektronske ključavnice v prostoru, kjer je bil shranjen nakit, zaradi izpada elektrike niso delovale, je tat brez težav vstopil. Iz vitrin je ukradel več kosov zlatega nakita in diamantov, skupno 2200 kosov, s čimer je zlatarno po ocenah policije oškodoval za več kot milijon evrov.
V sklopu preiskave je policija uspela identificirati vozilo, s katerim se je osumljenec pripeljal v nakupovalno središče in nato iz njega pobegnil. Veliko tatvino naj bi izvedel v pičlih štirih minutah, že naslednji dan pa naj bi zapustil ozemlje Španije.
S pomočjo podatkov Europola so španski preiskovalci ugotovili, da je bilo vozilo kasneje prodano v Romuniji in da glavnega osumljenca zaradi podobnih kaznivih dejanj iščejo tudi v drugih evropskih državah, in sicer v Belgiji, Grčiji in na Nizozemskem. Po Evropi naj bi se gibal z vsaj petimi različnimi lažnimi identitetami.
V preteklem mesecu se je albanski državljan vrnil v Španijo, policija pa ga je hitro prijela. Pri sebi je imel skoraj 3000 evrov gotovine, katerega izvora ni znal pojasniti, okoli vratu pa je nosil nakit, ki ga je ukradel v zlatarni. Sodišče je zanj odredilo pripor.
Preiskava je še pokazala, da je moški pogosto vstopal in izstopal iz Španije, pri čemer je uporabljal različne identitete, da bi se izognil policijskemu in sodnemu pregonu.
