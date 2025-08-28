Svetli način
Taylor Swift bodoča hrvaška snaha?

Zagreb, 28. 08. 2025 19.39 | Posodobljeno pred 9 dnevi

Lovro Smrekar
Slovenci imamo "svojo" prvo damo v Beli hiši, ameriški predsednik je zato, nekoliko v šali, pravi slovenski zet. Kmalu se bodo lahko pohvalili tudi Hrvati, sveže zaročena superzvezdnica Taylor Swift bo postala hrvaška snaha. Mati njenega zaročenca Travisa Kelceja je namreč hči hrvaških izseljencev. V vasi, le streljaj od slovenske meje, si tako že obetajo vsaj kakšen obisk, če ne celo koncert pop ikone.

