Taylor Swift bodoča hrvaška snaha?
Slovenci imamo "svojo" prvo damo v Beli hiši, ameriški predsednik je zato, nekoliko v šali, pravi slovenski zet. Kmalu se bodo lahko pohvalili tudi Hrvati, sveže zaročena superzvezdnica Taylor Swift bo postala hrvaška snaha. Mati njenega zaročenca Travisa Kelceja je namreč hči hrvaških izseljencev. V vasi, le streljaj od slovenske meje, si tako že obetajo vsaj kakšen obisk, če ne celo koncert pop ikone.
