Taylor Swift proti demenci?

Kako lahko globalna megazvezdnica Taylor Swift pomaga pri premagovanju demence? V enem od britanskih domov za starejše so prepričani, da je prav njena glasba lahko koristna v boju proti tej tihi epidemiji sodobnega časa. Stanovalke doma so idejo sprejele z odprtimi rokami in se celo preizkusile v fotografiranju v slogu priljubljene glasbenice.