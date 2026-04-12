Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Teden dni po katolikih in evangeličanih veliko noč obeležujejo še pravoslavci

Ljubljana/Beograd, 12. 04. 2026 07.28 pred 45 minutami 2 min branja 4

Avtor:
K.H. STA
Pravoslavna velika noč

Teden dni po katoliških in evangeličanskih vernikih veliko noč obeležujejo še pravoslavni kristjani. Po pravoslavnih cerkvah bodo potekale slovesne velikonočne liturgije. Patriarh Srbske pravoslavne cerkve Porfirije je v poslanici ob prazniku pozval k premagovanju konfliktov v svetu.

V poslanici je patriarh izpostavil, da so vojne, nasilje in širjenje neresnic postali del našega vsakdana, medtem ko se človeške tragedije pogosto potiskajo v ozadje ekonomskih interesov. "Tak pogled, kjer je materialna korist postavljena pred človeško življenje, ne vodi le v vojne, temveč jih tudi utrjuje. To je velik poraz človeštva," je opozoril.

Pozval je k odpuščanju in prekinitvi kroga vojn in sovraštva, saj je maščevanje "križanje brez vstajenja, neodpuščanje pa smrt". "Zato okrepljeni z milostjo tega praznika praznikov, objemimo drug drugega in tudi tiste, ki nas sovražijo, ter zapojmo Kristus je vstal od mrtvih," je še dejal.

Preberi še Pirhi ostajajo, trendi se spreminjajo: od čebule do pene za britje

Pravoslavni verniki se na veliko noč pripravljajo s sedemtedenskim postom, med katerim v ospredju ni zgolj odrekanje hrani, ampak tudi odrekanje slabim dejanjem, poudarek je tudi na molitvi.

Osrednje velikonočno praznovanje so začeli v petek, ko so v cerkvah z oltarja med ljudi simbolično prenesli Kristusov grob. Danes zjutraj bo v pravoslavnih cerkvah slavnostna liturgija s procesijami. Osrednje bogoslužje bo ob 8.30 v ljubljanski pravoslavni cerkvi. Velikonočna bogoslužja z mašami bodo tudi v ponedeljek in torek dopoldne.

Skupaj s pravoslavnimi verniki v Sloveniji veliko noč danes praznujejo pravoslavni verniki v Črni gori, Severni Makedoniji, Rusiji in Gruziji, pa tudi v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji. Nekatere druge pravoslavne cerkve pa so sprejele Milankovićev koledar in so enako kot katoliki in evangeličani veliko noč praznovale 5. aprila.

pravoslavna velika noč praznik pravoslavni verniki

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sl0venc
12. 04. 2026 08.16
Kar voščite Jankoviću in Stevanoviću srečno pravoslavno veliko noč.
Odgovori
0 0
roten
12. 04. 2026 08.08
A novi predsednik DZ že dal v proceduro da se slavijo tudi pravoslavni prazniki
Odgovori
-1
0 1
Sl0venc
12. 04. 2026 08.17
Ne samo to. Tudi srbščino v 1. razred OŠ in cirilico v 3. razred.
Odgovori
-1
0 1
Tako pac je
12. 04. 2026 08.20
Do zdaj ste imeli albanscino,malo srbscine vam ne bo skodilo🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
vizita
Portal
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
cekin
Portal
Kako bodo višje cene letov vplivale na denarnice turistov
Kako bodo višje cene letov vplivale na denarnice turistov
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
moskisvet
Portal
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Katere aplikacije najlažje vohunijo za vami? Uporabljate jih vsak dan
Katere aplikacije najlažje vohunijo za vami? Uporabljate jih vsak dan
Skrivnost Bitcoina razkrita? Britanski strokovnjak glavni 'osumljenec'
Skrivnost Bitcoina razkrita? Britanski strokovnjak glavni 'osumljenec'
dominvrt
Portal
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
okusno
Portal
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Preprosto, nasitno in božansko: popolna ideja za nedeljsko kosilo
Preprosto, nasitno in božansko: popolna ideja za nedeljsko kosilo
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
voyo
Portal
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641