Teden dni po katolikih in evangeličanih veliko noč obeležujejo še pravoslavci

V poslanici je patriarh izpostavil, da so vojne, nasilje in širjenje neresnic postali del našega vsakdana, medtem ko se človeške tragedije pogosto potiskajo v ozadje ekonomskih interesov. "Tak pogled, kjer je materialna korist postavljena pred človeško življenje, ne vodi le v vojne, temveč jih tudi utrjuje. To je velik poraz človeštva," je opozoril.

Pozval je k odpuščanju in prekinitvi kroga vojn in sovraštva, saj je maščevanje "križanje brez vstajenja, neodpuščanje pa smrt". "Zato okrepljeni z milostjo tega praznika praznikov, objemimo drug drugega in tudi tiste, ki nas sovražijo, ter zapojmo Kristus je vstal od mrtvih," je še dejal.