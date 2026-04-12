Teden dni po katolikih in evangeličanih veliko noč obeležujejo še pravoslavci

V poslanici je patriarh izpostavil, da so vojne, nasilje in širjenje neresnic postali del našega vsakdana, medtem ko se človeške tragedije pogosto potiskajo v ozadje ekonomskih interesov. "Tak pogled, kjer je materialna korist postavljena pred človeško življenje, ne vodi le v vojne, temveč jih tudi utrjuje. To je velik poraz človeštva," je opozoril.
Pozval je k odpuščanju in prekinitvi kroga vojn in sovraštva, saj je maščevanje "križanje brez vstajenja, neodpuščanje pa smrt". "Zato okrepljeni z milostjo tega praznika praznikov, objemimo drug drugega in tudi tiste, ki nas sovražijo, ter zapojmo Kristus je vstal od mrtvih," je še dejal.
Pravoslavni verniki se na veliko noč pripravljajo s sedemtedenskim postom, med katerim v ospredju ni zgolj odrekanje hrani, ampak tudi odrekanje slabim dejanjem, poudarek je tudi na molitvi.
Osrednje velikonočno praznovanje so začeli v petek, ko so v cerkvah z oltarja med ljudi simbolično prenesli Kristusov grob. Danes zjutraj bo v pravoslavnih cerkvah slavnostna liturgija s procesijami. Osrednje bogoslužje bo ob 8.30 v ljubljanski pravoslavni cerkvi. Velikonočna bogoslužja z mašami bodo tudi v ponedeljek in torek dopoldne.
Skupaj s pravoslavnimi verniki v Sloveniji veliko noč danes praznujejo pravoslavni verniki v Črni gori, Severni Makedoniji, Rusiji in Gruziji, pa tudi v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji. Nekatere druge pravoslavne cerkve pa so sprejele Milankovićev koledar in so enako kot katoliki in evangeličani veliko noč praznovale 5. aprila.
