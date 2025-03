Teden dni po novem vdoru ukrajinske vojske v Rusijo: kakšno je stanje?

Ukrajinski vdor v regijo Kursk, avgusta 2024, je bil sicer veliko presenečenje, tudi za Rusijo. Ukrajinske sile so v le nekaj dneh osvojile več kot 1000 kvadratnih kilometrov ozemlja in se približale jedrski elektrarni v Kurčatovu na le nekaj deset kilometrov. Rusom je nato uspelo stabilizirati fronto, a Ukrajincev dolgo niso uspeli izriniti iz svojega ozemlja. Ko pa jim je to končno uspelo, pa je Ukrajina odprla novo fronto, nekaj 100 kilometrov vzhodno, na zahodu regije Belgorod.

Ostri boji, obe strani pošiljata okrepitve

V dneh pred 18. marcem je Ukrajina okrepila napade z droni v regiji Belgorod. Ruska vojska se je na tem delu ozemlja že morala spopasti z enotami iz Ukrajine. Takrat je šlo za enote ruskih disidentov različnih političnih barv, ki se borijo na strani Ukrajine. Njihovi vpadi so bili sicer neuspešni, so pa verjetno ukrajinskemu poveljstvu razkrili marsikatero podrobnost o stanju ruskih sil na območju.

Ukrajinske sile so na meji pod ruskim ognjem začele odstranjevati t.i. zmajeve zobe in protitankovske mine. Oklepniki so nato začeli prevažati prve enote v smeri vasi Demidovka, Grafovka in Prilesije. Medtem ko ukrajinska stran ob začetku operacije ni razkrivala podrobnosti, je ruska trdila, da so ukrajinske sile utrpele okrog 60 žrtev v prvem dnevu napada. Navedbe, ki jih ni mogoče neodvisno preveriti, je pa bilo objavljenih nekaj posnetkov uničenja oklepnikov z droni. Ukrajinskim enota se je sicer uspelo izkrcati v gozdovih v bližini vasi Demidovka in začeti priprave za naskok na prvo naselje ob meji.

Vnel se je srdit boj, ki traja že nekaj dni. Ruska stran je priznala, da so njene enote zaradi močnega obstreljevanja vasi zavzele položaje na njenih severnih obronkih, medtem ko so Ukrajinci začeli vstopati v vas pod močnim ognjem. 20. marca je guverner belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov dejal, da razmere v Krasnojaružskem distriktu ostajajo težke ter da je v obstreljevanju umrl en vojak, štirje pa so bili ranjeni. Rusija je po navedbah obrambnega ministrstva sprožila obsežen raketni in letalski napad na ukrajinske položaje v zaledju, pri čemer naj bi uničila več kosov opreme in koncentracije sil.

Ameriški Inštitut za preučevanje vojne (ISW) je 21. marca na podlagi dostopnih podatkov ocenil, da so ukrajinske sile z jugovzhoda napredovale v bližini Demidovke in se prav tako 'vkopale' na obronkih vasi Prilesje. Izvedelo se je, da na območju deluje ena najboljših ukrajinskih brezpilotnih enot - 414. udarna UAV brigada. Rusko ministrstvo za obrambo je trdilo, da je odbilo vse ukrajinske napade v vasi Demidovka, a so posnetki 23. marca razkrili, da se v središču vasi že nahajajo ukrajinske enote.

Ukrajinske sile so nato odprle še eno smer preboja proti vasi Popovka, nekaj kilometrov severozahodno od Demidovke. Tam so ruske enote prvi napad odbile, vendar so Ukrajinci uspeli pod svoj nadzor spraviti nekaj kvadratnih kilometrov obmejnega pasu. Ukrajinske sile na območje pošiljajo okrepitve, nekatere enote so se pred kratkim umaknile iz Kurska, prav tako obrambo krepijo Rusi.