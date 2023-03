Teden dni ujet v avtu: 81-letnik preživel, ker je jedel rogljičke in sneg

Že po nekaj deset kilometrih pa ga je zajelo močno zimsko neurje z obilnim sneženjem in vetrom. Vidljivost je bila izjemno slaba in posledično je po pomoti zavil na manjšo cesto, kjer je nato obtičal v snegu. Obilno sneženje je kmalu skoraj povsem prekrilo njegov avtomobil.

Ker je bil avtomobil skoraj povsem zakopan v približno 30-centimetrsko snežno odejo, je bil avto od daleč videti kot ogromna skala. Zato ga niso takoj našli. Po približno šestih urah iskanja je pilot obrnil helikopter, da bi odšel natočit gorivo – in takrat je pogledal navzdol, kjer je videl to "skalo". A ker zgornji del avtomobila ni bil povsem prekrit s snegom, je ugotovil, da vendarle ne gre za skalo. Nato pa so videli še roko – 81-letnik jim je namreč pomahal skozi okno.

Okoli poldneva so s pomočjo telefonskega signala z dneva, ko se je zadnjič oglasil, odkrili njegovo lokacijo. Reševalne ekipe so se tako osredotočile na območje v bližini ceste Death Valley Road, ki vodi v Nacionalni park Dolina smrti.

V svojem temno zelenem avtu je čakal, da se bodo vremenske razmere umirile. Vmes se mu je izpraznila baterija na telefonu in ker ga več dni ni uspel priklicati, je njegov brat Joe Jouret 28. februarja o tem obvestil policijo. Naslednji dan je območje zajel nov snežni metež, zato so iskalno akcijo morali prestaviti na 2. marec. Policijske enote so prečesavale teren, pogrešanega pa so iskali tudi s pomočjo helikopterja.

"Po šestih dneh in šestih nočeh, ko je bil ujet v avtomobilu pod snegom, premražen in brez hrane, vode in zgolj z zelo tenko odejo, so s pomočjo helikopterja danes našli mojega dedka," je dobro novico na družbenem omrežju delil njegov vnuk Christian Jouret.

81-letnik je svojcem povedal, da je preživel, ker je imel v avtomobilu nekaj rogljičkov, da ni dehidriral, pa je jedel sneg. "Resnično verjamem, da se je zgodil čudež," pa pravi njegov brat Joe Jouret.

Jerryja so takoj odpeljali na bližnje letališče, od koder so ga prepeljali v bolnišnico, kjer so ga oskrbeli in še isti dan odpustili v domačo oskrbo. "Na poti do letališča se je ves čas smejal. Bil je vesel, da so ga rešili iz tistih razmer," je povedal njegov brat.

Zaradi ekstremnih zimskih vremenskih razmer, ki so konec februarja zajele Kalifornijo, so bile zaprte številne ceste, odpovedali so številne lete, več sto tisoč ljudi se je spopadalo z izpadi električne energije. Pristojni organi pa so izdali prvo opozorilo pred snežnim metežem v južni Kaliforniji od leta 1989.