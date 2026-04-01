Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Slovenija odločila 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Dobre zgodbe

Teden po nesreči na Novi Zelandiji našli pogrešano psičko Molly

Auckland, 01. 04. 2026 09.22 pred 27 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
N.V.
Psička Molly

Po padcu kar 55 metrov po slapu navzdol na Novi Zelandiji je Jessica Johnson imela veliko srečo, da je preživela. A sreča se ji je nasmehnila še enkrat, ko so teden dni kasneje našli njeno pogrešano psičko Molly, ki se je med padcem lastnice izgubila v divjini.

Psička Molly, pasmine border collie, je s svojo lastnico Jessico odšla na pohod po gorskem terenu v odmaknjenem območju doline Arahura na zahodni obali Nove Zelandije. Pohod je potekal odlično, Johnsonova je vso pot delila slike na družbenih omrežjih.

Vse dokler ni Johnsonova izgubila oprijem na vrhu slapa, padla 55 metrov navzdol in se pri tem ločila od svoje pasje spremljevalke. Reševalci so jo rešili, odpeljali v bolnišnico, psičke pa ni bilo nikjer, poroča BBC.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Novica o pogrešanem psu se je hitro razširila po Novi Zelandiji, prek kampanje množičnega financiranja, ki jo je organiziralo helikoptersko podjetje, pa je bilo zbranih na tisoče dolarjev.

"OGROMNA HVALA številnim ljudem, ki so donirali za začetek iskalne akcije za psa Molly", je podjetje Precision Helicopters zapisalo na svoji Facebook strani. "Načrt je, da iskanje začnemo v torek ob lepem vremenu, pri čemer bo uporabljena tudi napredna tehnologija termičnega slikanja, ki prihaja iz Christchurcha, ter dobra ekipa prostovoljcev."

Zbrali so dovolj denarja za tri ure letenja. V tem časovnem oknu so psičko čudežno našli ob vznožju slapa, sicer mokro in premraženo, a živo. "MOLLY JE BILA NAJDENA!!" so zapisali na Facebooku.

Na videoposnetku je videti premočeno Molly med kupom skal, ko jo je član posadke dvignil in odnesel v helikopter. Ob pristanku je Molly navdušeno stekla proti svoji lastnici, medtem ko se je vidno ganjena Johnsonova, z mavcem na desni roki, usedla na tla in objela svojo psičko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Imela je prekleto težek teden. Ampak zdaj, ko sva obe spet doma, lahko to pustolovščino dodam na seznam", je Johnsonova zapisala na Facebooku. "Kljub vsemu je bil še vedno odličen izlet, preden se nama je življenje obrnilo na glavo."

Reševalna misija za Molly je bila zahtevna, posadka je skušala že prej najti psa iz zraka, a brez uspeha. Ekipa je zato ugotovila, da potrebujejo boljšo opremo, zato so uporabili kamero za termično slikanje.

"Ko smo dobili prave ljudi z ustrezno opremo in popoln dan za iskanje, smo zadeli jackpot," se je spomnil. Pilot meni, da je Molly preživela tako, da je jedla majhne živali.

A Molly očitno ni bila prav nič prestrašena, saj se je takoj ob prihodu v bazo začela igrati. "Bila je v precej dobrem stanju, malo umirjena, a mislim, da je vedela, da je rešena", je povedal pilot.

Dojenček v hudi dihalni stiski, policisti poskrbeli za srečen konec

Hrvaška pisateljica prva na svetu prejela prelomno terapijo

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mužet
01. 04. 2026 13.05
RES LEPO
Odgovori
+4
4 0
Zmaga Ukrajini
01. 04. 2026 10.15
Lepa zgodba, čudeži se očitno res dogajajo.
Odgovori
+5
5 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677