Teden po nesreči na Novi Zelandiji našli pogrešano psičko Molly

Psička Molly, pasmine border collie, je s svojo lastnico Jessico odšla na pohod po gorskem terenu v odmaknjenem območju doline Arahura na zahodni obali Nove Zelandije. Pohod je potekal odlično, Johnsonova je vso pot delila slike na družbenih omrežjih. Vse dokler ni Johnsonova izgubila oprijem na vrhu slapa, padla 55 metrov navzdol in se pri tem ločila od svoje pasje spremljevalke. Reševalci so jo rešili, odpeljali v bolnišnico, psičke pa ni bilo nikjer, poroča BBC.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Novica o pogrešanem psu se je hitro razširila po Novi Zelandiji, prek kampanje množičnega financiranja, ki jo je organiziralo helikoptersko podjetje, pa je bilo zbranih na tisoče dolarjev. "OGROMNA HVALA številnim ljudem, ki so donirali za začetek iskalne akcije za psa Molly", je podjetje Precision Helicopters zapisalo na svoji Facebook strani. "Načrt je, da iskanje začnemo v torek ob lepem vremenu, pri čemer bo uporabljena tudi napredna tehnologija termičnega slikanja, ki prihaja iz Christchurcha, ter dobra ekipa prostovoljcev." Zbrali so dovolj denarja za tri ure letenja. V tem časovnem oknu so psičko čudežno našli ob vznožju slapa, sicer mokro in premraženo, a živo. "MOLLY JE BILA NAJDENA!!" so zapisali na Facebooku. Na videoposnetku je videti premočeno Molly med kupom skal, ko jo je član posadke dvignil in odnesel v helikopter. Ob pristanku je Molly navdušeno stekla proti svoji lastnici, medtem ko se je vidno ganjena Johnsonova, z mavcem na desni roki, usedla na tla in objela svojo psičko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke