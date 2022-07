Tedeschijev sin pod pretvezo, da je Plenkovićev varnostnik, ustavil trajekt

Policija je urgirala in trajekt dejansko zaustavila, ko pa je Tedeschi prišel in se vkrcal, je posadka ugotovila, da je lagal, ko se je lažno predstavljal za Plenkovićevega varnostnika. Posledično je trajekt izplul z zamudo.

13. maja, ko je Emil Tedeschi mlajši potoval na Mali Lošinj, je zamujal na trajekt Jadrolinije, ki vozi med Valbisko na Krku in Meragom na Cresu. Ko je ugotovil, da se mu ne bo uspelo pravočasno vkrcati na trajekt, je iz svojega mobilnega telefona poklical Operativno-komunikacijski center primorsko-goranske policijske uprave, se lažno predstavil za člana ekipe, ki skrbi za varnost premierja Andreja Plenkovića, in od policije zahteval, naj ustavi trajekt, poroča hrvaški Nacional.

Sledila je kazenska ovadba

"V petek, 13. maja, okoli 9. ure so policisti preko številke za nujne primere 112 prejeli klic moškega, ki se je predstavil kot uradna oseba, z namenom, da ustavi trajekt. Z zbiranjem obvestil in preverjanjem informacij je bilo ugotovljeno, da gre za 27-letnega hrvaškega državljana, ki ni v vladni službi. Zaradi dogodka je imel trajekt zamudo pri izplutju," so za Dnevnik.hr potrdili na primorsko-goranski policijski upravi.

"Storilec je bil ovaden zaradi suma storitve kaznivega dejanja zavajanja o uradni dolžnosti ali družbeni funkciji, navajanja neresničnih podatkov in nedovoljenega nošenja oznak uradne osebe po 10. členu Zakona o prekrških zoper javni red in mir," so še dodali.

Grozi mu denarna kazen ali do 30 dni zapora.