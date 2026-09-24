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'Tega ni naredil še nihče': z 200 metrov globine dvignili letalsko bombo

Selca, 24. 09. 2026 14.23 pred 32 minutami 2 min branja 1

Avtor:
D.L.
Odstranjevanje bomb iz jame na Braču

Hrvaški pirotehniki so v sodelovanju z gorskimi reševalci zaključili zahtevno operacijo čiščenja več kot 200 metrov globoke jame na otoku Brač, kjer so odkrili številne neeksplodirane ostanke iz druge svetovne vojne in hrvaške osamosvojitvene vojne. Iz globine so s pomočjo vrvi spravili tudi kar 50 kilogramov težko letalsko bombo.

18 minometnih min, ročne granate, tromblonske mine in celo ena letalska bomba – vse to so v dvodnevni akciji izvlekli iz 218 metrov globoke jame v bližini Selc na Braču. Gre tako za ostanke iz druge svetovne vojne kot iz vojne na Hrvaškem.

Službi za zaščito pred eksplozivnimi sredstvi, ki deluje v okviru policije, je na pomoč pri zahtevni nalogi priskočilo devet gorskih reševalcev iz Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS), ki so se z vrvno tehniko spustili v globino.

Zaradi visoke vlažnosti v jami je številna eksplozivna sredstva že močno razjedla rja, to pa je predstavljalo še dodatno nevarnost. Najbolj poškodovana so zato z nadzorovano eksplozijo uničili kar v jami, je za Net.hr dejal pirotehnik Ivan Homan. A to je pomenilo novo težavo. "V ta objekt se potem ne moreš več spustiti zaradi strupenih plinov. Jame ni mogoče prezračiti," je povedal Homan.

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Izpostavil je zahtevno dvigovanje kar 50 kilogramov težke letalske bombe. "Kar se tiče letalske bombe, tega ni naredil še nihče na svetu," je prepričan. "Iz globine 200 metrov izvleči letalsko bombo s pomočjo opreme, ki jo uporablja HGSS, in s tehnikami, ki jih uporabljajo za reševanje ljudi iz takšnih objektov," je pojasnil zahtevnost operacije.

Jama na Braču je zdaj čista. A še med akcijo so dobili informacije o drugih jamah, kjer se prav tako skrivajo eksplozivna sredstva.

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Brač jama letalska bomba pirotehniki HGSS

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KOMENTARJI1

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ares2
24. 09. 2026 16.16
Še eno pravo bi dali zraven pa akcija. Samo, kaj bi ostalo od otoka? Trajekt nebi več tam vozil.
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