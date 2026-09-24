'Tega ni naredil še nihče': z 200 metrov globine dvignili letalsko bombo

18 minometnih min, ročne granate, tromblonske mine in celo ena letalska bomba – vse to so v dvodnevni akciji izvlekli iz 218 metrov globoke jame v bližini Selc na Braču. Gre tako za ostanke iz druge svetovne vojne kot iz vojne na Hrvaškem.

Službi za zaščito pred eksplozivnimi sredstvi, ki deluje v okviru policije, je na pomoč pri zahtevni nalogi priskočilo devet gorskih reševalcev iz Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS), ki so se z vrvno tehniko spustili v globino.

Zaradi visoke vlažnosti v jami je številna eksplozivna sredstva že močno razjedla rja, to pa je predstavljalo še dodatno nevarnost. Najbolj poškodovana so zato z nadzorovano eksplozijo uničili kar v jami, je za Net.hr dejal pirotehnik Ivan Homan. A to je pomenilo novo težavo. "V ta objekt se potem ne moreš več spustiti zaradi strupenih plinov. Jame ni mogoče prezračiti," je povedal Homan.