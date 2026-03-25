Teheran določa pravila: 'nesovražna' plovila lahko prečkajo Hormuško ožino

Iran je odprtje strateško pomembne ožine naznanil, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v torek dejal, da je od islamske republike prejel zelo dragoceno darilo, a ni razkril podrobnosti. Na vztrajanje novinarjev je odvrnil le, da je povezano z nafto in plinom oziroma Hormuško ožino. Po naznanilu o odprtju Hormuške ožine so cene nafte padle za skoraj šest odstotkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Cena za 159-litrski sod severnomorske nafte brent se je okoli 1.30 po srednjeevropskem času znižala za 5,92 odstotka na 98,30 dolarja. Teksaška lahka nafta pa se je pocenila za 5,01 odstotka na 87,72 dolarja.

Tankerji namenjeni v Hormuško ožino FOTO: AP

Teheran ni podrobneje pojasnil, katere predpise morajo plovila upoštevati za varen prehod skozi ožino, po kateri običajno poteka približno petina svetovne dobave nafte in utekočinjenega zemeljskega plina. Sicer vsak dan skozi ožino pluje manjše število ladij, a je promet močno zmanjšan, odkar sta ZDA in Izrael začela vojno proti Iranu. Po podatkih pomorskega obveščevalnega podjetja Windward je bilo v ponedeljek prek samodejnih identifikacijskih sistemov zaznanih pet plovil, ki so prečkala vodno pot, kar je precej manj od povprečnih 120 dnevnih prehodov pred konfliktom.

Kdo je do sedaj prečkal ožino?

Prejšnji teden so po podatkih nadzorne službe MarineTraffic podjetja Kpler skozi ožino so plula še tri plovila, dva tankerja pod indijsko zastavo, ki sta prevažala utekočinjeni naftni plin (LPG), ter naftni tanker na poti proti Kitajski. Ladji Jag Vasant in Pine Gas, obe pod indijsko zastavo, sta ob izplutju iz ožine prevažali približno 45.000 metričnih ton LPG, potem ko sta konec februarja tovor natovorili v Združenih arabskih emiratih oziroma Kuvajtu, poročata Bloomberg in MarineTraffic.