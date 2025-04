Pogovori Irana in ZDA o jedrskem sporazumu potekali v 'prijateljskem vzdušju'

Pogovori med Iranom in ZDA so potekali v Omanu, pri čemer je glavni posrednik in zunanji minister te države Badr bin Hamad al Busaidi po zaključku srečanja na omrežju X sporočil, da so "pogajanja s skupnim ciljem sklenitve pravičnega in zavezujočega sporazuma potekali v prijateljskem vzdušju".

Pogajanja so nekaj več kot dve uri potekala v ločenih prostorih, pri čemer so omanski uradniki posredovali sporočila med obema delegacijama.