Iran razkril vojaško oporišče 500 metrov pod zemljo

V promocijskem posnetku so pokazali tudi novo različico hitrih čolnov razreda Taregh. Gre za plovila, ki se lahko izognejo radarjem in izstrelijo rakete na cilje na morju, poroča SkyNews.

Na posnetku, ki so ga predvajali na državni televiziji, se po bazi sprehodita vodja revolucionarne garde general Hossein Salami in poveljnik mornariške vojske kontraadmiralom Alirezo Tangsirijem . Po besedah Salamija gre za zgolj eno od več podzemnih oporišč za plovila, ki lahko izstrelijo rakete dolgega dosega.

"Veliko opreme, ki jo vidite tukaj, je le majhen del moči nacionalne garde, ki se je razvila v zadnjih letih," v izjavi v tunelu pove Salami.

Iran v zadnjem času pogosto izvaja vojaške vaje, ki naj bi bile priprave na morebiten izraelski napad. Dve vaji zračne obrambe so imeli tudi v bližini najpomembnejših jedrskih objektov v Natanzu in Fordu, poroča AP.

Konflikt med Iranom in Izraelom se je sicer še zaostril po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. Iran je svojo pomoč poleg Hamasu ponudil še Hezbolahu v Libanonu in Hutijevcem v Jemnu, katerih tarča so cilji, povezani z Izraelom in Zahodom v regiji.