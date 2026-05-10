Tujina

Iran poslal odgovor ZDA, v ospredju konec vojne in pomorska varnost

Teheran, 10. 05. 2026 16.07 pred 19 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Ne.M. STA
Vojna ZDA in Irana

Iran je prek posrednika Pakistana poslal odgovor na zadnji predlog ZDA o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, poročajo iranski mediji. Teheran naj bi se v odgovoru na predlog osredotočil na končanje vojne in pomorsko varnost, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Islamska republika Iran je danes prek pakistanskih posrednikov poslala svoj odgovor na najnovejši predlog ZDA za konec vojne, je zapisala iranska tiskovna agencija Irna. Več podrobnosti ni podala.

Kmalu zatem je iranska tiskovna agencija Isna poročala, da se odgovor Irana na zadnji predlog ZDA osredotoča predvsem na končanje vojne in pomorsko varnost v Perzijskem zalivu in Hormuški ožini. Tudi Isna več podrobnosti ni navedla.

Med ZDA in Iranom sicer od 8. aprila velja prekinitev ognja, medtem ko so pogajanja o končanju vojne bolj ko ne zastala. Delegaciji obeh držav sta se 11. aprila v Islamabadu sestali na prvem krogu pogovorov, a ti niso prinesli preboja, do novega kroga nato še ni prišlo.

Preberi še Obstreljevanje med Iranci in Američani, Trump: Državo vodijo norci

V Iranu se je medtem vodja centralnega vojaškega poveljstva Ali Abdolahi srečal z vrhovnim voditeljem Modžtabo Hamenejem, ki se vse od imenovanja marca še ni pojavil v javnosti. Hamenej naj bi izdal nove smernice in navodila za nadaljevanje operacij proti nasprotniku, so poročali iranski mediji, ki niso navedli, kdaj je potekalo srečanje.

Hamenej naj bi bil ranjen prvi dan napadov ZDA in Izraela na Iran ob koncu februarja, v katerih je umrl njegov predhodnik in oče Ali Hamenej. Modžtaba od imenovanja objavlja le pisne izjave.

Katarski premier šejk Mohamed bin Abdulrahman al Tani in iranski zunanji minister Abas Aragči pa sta danes opravila telefonski pogovor. Katarski premier je po navedbah zunanjega ministrstva Aragčiju dejal, da bo uporaba Hormuške ožine za pritisk le še poglobila krizo na Bližnjem vzhodu.

"Al Tani je poudaril, da je svoboda plovbe trdno uveljavljeno načelo, pri katerem ni prostora za kompromise, ter da zaprtje Hormuške ožine ali njena uporaba kot sredstva za izvajanje pritiska le še poglablja krizo", je ministrstvo navedlo v izjavi.

iran zda vojna hormuška ožina pakistan

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

GrizzlyMravlja
10. 05. 2026 16.32
Američani sploh vejo zakaj so jo začel? Isto sranje kot z Irakom 2003. Več škode kot koristi...
Kolllerik
10. 05. 2026 16.36
Vsa nafta iz Irana in Venezuele se zliva v Azijo, tudi na Kitajsko. Ti to kaj pove?
Desno
10. 05. 2026 16.32
Usranni trump bo vse sprejel samo da je konec ker nima več niti raket ne nič...
