Iran poslal odgovor ZDA, v ospredju konec vojne in pomorska varnost

Islamska republika Iran je danes prek pakistanskih posrednikov poslala svoj odgovor na najnovejši predlog ZDA za konec vojne, je zapisala iranska tiskovna agencija Irna. Več podrobnosti ni podala.

Kmalu zatem je iranska tiskovna agencija Isna poročala, da se odgovor Irana na zadnji predlog ZDA osredotoča predvsem na končanje vojne in pomorsko varnost v Perzijskem zalivu in Hormuški ožini. Tudi Isna več podrobnosti ni navedla.

Med ZDA in Iranom sicer od 8. aprila velja prekinitev ognja, medtem ko so pogajanja o končanju vojne bolj ko ne zastala. Delegaciji obeh držav sta se 11. aprila v Islamabadu sestali na prvem krogu pogovorov, a ti niso prinesli preboja, do novega kroga nato še ni prišlo.