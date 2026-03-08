Teheran v plamenih, Iran nad Bahrain

V bližini Teherana je po zračnem napadu ZDA in Izraela v plamenih skladišče nafte.

Zračna obramba se je po navedbah izraelske vojske odzvala na vsaj štiri vale raketnih napadov iz Irana. V luči tega so se v večjem delu severnega, južnega in osrednjega Izraela oglasile sirene, ki opozarjajo na zračne napade, prebivalcem pa so oblasti odredile, naj se zatečejo v zaklonišča ali druge varne prostore.

Opozorila pred nevarnostjo so pozneje preklicali. Izraelski mediji pa so poročali, da je bilo iz Irana izstreljenih več raket. Večino raket naj bi zračna obramba prestregla.

Izrael je po lastnih navedbah ob 28. februarja, ko je skupaj z ZDA sprožil prve napade na Iran, doslej izvedel okoli 3400 napadov na islamsko republiko.