Teheran v plamenih, Iran nad Bahrain

V bližini Teherana je po zračnem napadu ZDA in Izraela v plamenih skladišče nafte.
Zračna obramba se je po navedbah izraelske vojske odzvala na vsaj štiri vale raketnih napadov iz Irana. V luči tega so se v večjem delu severnega, južnega in osrednjega Izraela oglasile sirene, ki opozarjajo na zračne napade, prebivalcem pa so oblasti odredile, naj se zatečejo v zaklonišča ali druge varne prostore.
Opozorila pred nevarnostjo so pozneje preklicali. Izraelski mediji pa so poročali, da je bilo iz Irana izstreljenih več raket. Večino raket naj bi zračna obramba prestregla.
Izrael je po lastnih navedbah ob 28. februarja, ko je skupaj z ZDA sprožil prve napade na Iran, doslej izvedel okoli 3400 napadov na islamsko republiko.
Izraelsko bombardiranje Libanona: več ubitih
Izraelska vojska je danes izvedla nove napade na Bejrut. Kot je pojasnila, je napadla cilje, povezane z iransko revolucionarno gardo. Libanonske oblasti so danes sporočile, da je bil v izraelskem napadu zadet hotel v Bejrutu, pri čemer so bile ubite štiri osebe. Še najmanj 12 ljudi je bilo ubitih v večernih izraelskih napadih na jugu Libanona.
Po navedbah libanonskega ministrstva za zdravje je bil v izraelskem napadu na Bejrut zadet hotel, pri čemer so bile ubite štiri osebe, deset pa je bilo ranjenih. O izraelskih napadih so ponoči poročali tudi iz juga države, kjer je bilo po navedbah lokalnih medijev ubitih najmanj 12 ljudi.
Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je medtem sporočilo, da so v jutranjih urah z raketami napadli Izrael, "kot odgovor na kriminalno izraelsko agresijo, ki je prizadela desetine libanonskih mest in krajev". Gibanje prav tako trdi, so se njegovi borci spopadli z izraelskimi silami v bližini obmejnega mesta Ajtarun.
