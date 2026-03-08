Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Teheran v plamenih, Iran nad Bahrain

Washington/Tel Aviv/Teheran, 08. 03. 2026 08.06 pred 29 minutami 2 min branja 6

Avtor:
M.V.
Eksplozije v Teheranu

Vojna na Bližnjem vzhodu se nadaljuje. Izraelska vojska je sprožila nov val napadov na Iran, kjer po lastnih navedbah cilja vojaško infrastrukturo, povezano z iranskim režimom. Dodala je, da si prizadeva prestreči rakete, izstreljene iz Irana.

V bližini Teherana je po zračnem napadu ZDA in Izraela v plamenih skladišče nafte.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zračna obramba se je po navedbah izraelske vojske odzvala na vsaj štiri vale raketnih napadov iz Irana. V luči tega so se v večjem delu severnega, južnega in osrednjega Izraela oglasile sirene, ki opozarjajo na zračne napade, prebivalcem pa so oblasti odredile, naj se zatečejo v zaklonišča ali druge varne prostore.

Opozorila pred nevarnostjo so pozneje preklicali. Izraelski mediji pa so poročali, da je bilo iz Irana izstreljenih več raket. Večino raket naj bi zračna obramba prestregla.

Izrael je po lastnih navedbah ob 28. februarja, ko je skupaj z ZDA sprožil prve napade na Iran, doslej izvedel okoli 3400 napadov na islamsko republiko.

Izraelsko bombardiranje Libanona: več ubitih

Izraelska vojska je danes izvedla nove napade na Bejrut. Kot je pojasnila, je napadla cilje, povezane z iransko revolucionarno gardo. Libanonske oblasti so danes sporočile, da je bil v izraelskem napadu zadet hotel v Bejrutu, pri čemer so bile ubite štiri osebe. Še najmanj 12 ljudi je bilo ubitih v večernih izraelskih napadih na jugu Libanona.

Po navedbah libanonskega ministrstva za zdravje je bil v izraelskem napadu na Bejrut zadet hotel, pri čemer so bile ubite štiri osebe, deset pa je bilo ranjenih. O izraelskih napadih so ponoči poročali tudi iz juga države, kjer je bilo po navedbah lokalnih medijev ubitih najmanj 12 ljudi.

Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je medtem sporočilo, da so v jutranjih urah z raketami napadli Izrael, "kot odgovor na kriminalno izraelsko agresijo, ki je prizadela desetine libanonskih mest in krajev". Gibanje prav tako trdi, so se njegovi borci spopadli z izraelskimi silami v bližini obmejnega mesta Ajtarun.

iran vojna izrael zda

Presenečenje pri pripravi večerje: v želodcu race odkril zlate delce

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PARTIZAN PEPE
08. 03. 2026 08.41
Vojne povzročajo vedno isti...judje.
Odgovori
0 0
Tami69
08. 03. 2026 08.41
pa sta le dočakala taubi in zaskrbljenka svojih pet minut..pa,da mi dva takšna ponujata roko?fuj!
Odgovori
+1
1 0
FreedomMan
08. 03. 2026 08.40
Glas za desnico je glas za vojne in za gospodarsko krizo, ki nastaja, vsi na volitve!
Odgovori
-1
1 2
patogen
08. 03. 2026 08.34
Kdor pride na oblast s silo, kot nekoč Ajatole, se ga rešiš lahko le s silo.
Odgovori
+0
2 2
ares1976
08. 03. 2026 08.42
Kot jajo👍🐑
Odgovori
0 0
LevoDesniPles
08. 03. 2026 08.33
epstinova koalicija je totalno uničila svet
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
Portal
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
zadovoljna
Portal
Ljubezenska zgodba, ki še danes velja za legendarno
Tedenski horoskop: Ovne čakajo nesporazumi, pred ribami je srečen teden
Tedenski horoskop: Ovne čakajo nesporazumi, pred ribami je srečen teden
Dnevni horoskop: Kozorogi kažejo nežnejšo plat, levi iščejo pozornost
Dnevni horoskop: Kozorogi kažejo nežnejšo plat, levi iščejo pozornost
Zakaj praznujemo 8. marec in kaj pomeni za sodobne ženske
Zakaj praznujemo 8. marec in kaj pomeni za sodobne ženske
vizita
Portal
Temna plat meditacije in čuječnosti, o kateri se premalo govori
10 živil, ki naravno krepijo srčno-žilni sistem
10 živil, ki naravno krepijo srčno-žilni sistem
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
Zakaj se pojavi povišan krvni tlak pri mladih
Zakaj se pojavi povišan krvni tlak pri mladih
cekin
Portal
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
Nakup pijače v baru: moškemu nastavil ogledalo
Nakup pijače v baru: moškemu nastavil ogledalo
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
moskisvet
Portal
Kaj dan žena v resnici sproži pri moških?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Zakaj nas spomladi razganja?
Zakaj nas spomladi razganja?
Kolesarski izleti: 5 najbolj priljubljenih destinacij v Sloveniji
Kolesarski izleti: 5 najbolj priljubljenih destinacij v Sloveniji
dominvrt
Portal
Majhna kopalnica: kaj narediti, da bo delovala večja in urejena
Čilske Marmornate jame: Naravni biser, ki ga razkrije le svetloba jezera
Čilske Marmornate jame: Naravni biser, ki ga razkrije le svetloba jezera
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
okusno
Portal
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
5 odličnih vikend kosil, ki slavijo prihod pomladi
5 odličnih vikend kosil, ki slavijo prihod pomladi
Popolna sladica za dan žena, ki bo navdušila vse goste
Popolna sladica za dan žena, ki bo navdušila vse goste
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
voyo
Portal
Priscilla
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551