Tehnične težave preprečile izstrelitev Bezosove nove rakete

Blue Origin, ki ga je pred 25 leti ustanovil ameriški milijarder Jeff Bezos , ustanovitelj podjetja Amazon in drugi najbogatejši človek na svetu, namerava z izstrelitvijo raketnega sistema New Glenn izvesti svoj prvi polet v Zemljino orbito.

Iz podjetja so sporočili še, da bodo preučili in odpravili težave, datuma novega poskusa izstrelitve pa za zdaj še niso določili. Strokovnjaki po navedbah britanskega BBC sicer ocenjujejo, da bi lahko znova poskusili že v prihodnjih dneh.

Ameriško vesoljsko podjetje Blue Origin je za danes načrtovalo izstrelitev raketnega sistema New Glenn, poimenovanega po astronavtu Johnu Glennu , vendar so bili prisiljeni poskus preložiti. Po navedbah predstavnikov podjetja je šlo za tehnične težave s podsistemi vesoljskega plovila.

Raketni sistem New Glenn

Bezos želi s tem zmanjšati zaostanek za glavnim rivalom v tekmi za vpliv na področju komercialnih vesoljskih poletov. To je najbogatejši človek na svetu Elon Musk, čigar podjetje SpaceX trenutno v ZDA prevladuje pri izstrelitvah vesoljskih plovil v orbito. SpaceX, ustanovljen dve leti kasneje kot Blue Origin, je namreč doslej v orbito uspešno izstrelil že več kot 400 svojih raket Falcon 9 in preizkuša novo raketo Starship, s katero želi v bližnji prihodnosti poslati astronavte na Luno, kasneje pa morda tudi na Mars.

Uspeh rakete New Glenn bi pomenil, da Blue Origin lahko bolj uspešno konkurira podjetju SpaceX v tekmi za donosne pogodbe z ameriško vlado in vesoljsko agencijo Nasa, s katerimi ZDA financirajo raziskovanje vesolja, nameščanje novih satelitov in polete na Luno.

Blue Origin je sicer med drugim že pridobil pogodbo Nase za izstrelitev dveh sond v Marsovo orbito, vendar pa je SpaceX, ki ravno za ta teden načrtuje naslednji preizkus rakete Starship, za zdaj še brez resnične konkurence.

Kljub temu se tekma med milijarderjema, ki se že vse življenje navdušujeta nad vesoljem, očitno vse bolj zaostruje, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Musk sanja o kolonizaciji Marsa, Bezos pa načrtuje, da bi težko industrijo preselil na plavajoče vesoljske platforme in tako ohranil Zemljo kot "Blue Origin" oz. "modri izvor" človeštva.