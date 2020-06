Tehnologija, ki naj bi dopustnike varovala pred novim koronavirusom

Počitnice so simbol za brezbrižno nastavljanje soncu, kopanje brez ovir, sproščanje in oddih. A letos očitno ne bo tako, niti na španskih plažah. Lenarjenje bi lahko bilo letos bolj podobno nočni mori kot dopustu, in to zaradi tehnologije, ki naj bi dopustnike varovala pred novim koronavirusom. Med drugim tudi čakalne dobe med dvema uporabnikoma stranišča zaradi avtomatskega razkuževanja, ki traja 15 minut.