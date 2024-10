Tehnologija namesto tablet: kako Indija Putinu pomaga do 'prepovedanih artiklov'

Podatki Bloombergove analize razkrivajo, da je podjetje med aprilom in avgustom 2024 v Rusijo izvozilo več kot 1000 strežnikov Dell PowerEdge XE9680 z naprednimi procesorji Nvidia H100, katerih prodaja je v Rusiji prepovedana.

Dobičkonosen posel za farmacevtsko podjetje, ki je šele v zadnjih mesecih začelo poslovanje širiti na področje tehnoloških dobav. In ki je bilo v preteklosti tarča pomislekov o kakovosti nekaterih njihovih farmacevtskih izdelkov, saj so bili pri pregledu leta 2019 in aprila 2024 njihovi izdelki ocenjeni kot "neustrezne kakovosti." Podjetje sicer izvaža širok nabor zdravil, kot so inzulin, antibiotiki in zdravila za prebavne motnje.

Sporne procesorje, optimizirane za umetno inteligenco, sta izdelala Nvidia Corp. ali Advanced Micro Devices Inc. in so na seznamu predmetov, ki jih ZDA in Evropska unija omejujeta, saj menita, da bi lahko prišli prav ruski vojaški industriji.

Kljub temu so bile pošiljke v vrednosti 300 milijonov dolarjev, ki sta jih uvozili dve ruski trgovski podjetji, Main Chain Ltd. in I.S LLC, le zadnje v nizu izvozov napredne tehnologije, ki jih je Shreya od septembra 2022 popolnoma zakonito izvažal v Rusijo, so pokazali podatki.

Tudi Andrij Jermak, vodja kabineta ukrajinskega predsednika, se je v objavi na X pritožil, da Rusija kljub zahodnim sankcijam še vedno prejema komponente, ki se uporabljajo za elektronske obveščevalne in bojne sisteme. "Nihče ne bi smel imeti koristi na račun življenj Ukrajincev," je poudaril 7. oktobra.

Shreya se ni odzvala na več Bloombergovih prošenj za komentarje, trgovinske poti pa kažejo, da je Indija postala ključna posrednica za ruski dostop do sankcionirane tehnologije, kar je vzbudilo zaskrbljenost pri ZDA in EU.

Začetna točka naj bi bila sicer Malezija, kjer so strežnike proizvedli in poslali prek indijskih podjetij, vključno s Shreyo. Malezijski premier Anwar Ibrahim je nedavno izrazil željo po krepitvi odnosov z Rusijo, zlasti na področju napredne tehnologije.

ZDA in EU so na indijsko vlado naslovile zahteve za ustavitev tovrstnega posredništva, a Indija zaradi zgodovinskih vezi z Rusijo ostaja zadržana. Zahodne vlade so tudi obiskale Indijo, da bi omejile dobavo vojaško koristne tehnologije. Vendar pa indijski premier Narendra Modi niti v tem primeru ni pokazal naklonjenosti do zahodnih sankcij, saj si država prizadeva ohranjati dobre odnose z Moskvo, posebej na področju uvoza nafte.

Kljub temu da podjetje Dell trdi, da upošteva vse globalne trgovinske predpise, je sistem za nadzor kršitve sankcij omejen. Indija ni podpisnica zahodnih sankcij proti Rusiji, zaradi česar je Shreya lahko nadaljevala z izvozom napredne tehnologije, saj sankcije pravno niso zavezujoče. Čeprav se ameriške oblasti trudijo obvladati situacijo, Indija ostaja eden izmed glavnih posrednikov sankcioniranih dobrin za rusko vojaško industrijo.

Shreya je za preživetje pogosto prejela pomoč od ruskih bank, zlasti Promsviazbank, ki je tudi pomemben finančni vir za rusko vojaško industrijo. Rusija uporablja svoje finančne institucije za podporo podjetjem, ki v težkih časih obidejo sankcije in ohranijo dostop do ključnih surovin in tehnologije. Shreya je eden takih primerov, ki kaže na povezavo med zasebnimi podjetji in državno financiranimi bankami v Rusiji.

Ker je Shreya pomembno odvisna od ruskega trga, je podjetje razvilo način poslovanja, ki omogoča preživetje v obdobjih gospodarskih in političnih pretresov. Sodelovanje s Promsvyazbankom jim je omogočilo zmanjšanje odvisnosti od zahodnih posojil in tako izboljšalo njihovo finančno stabilnost, kar jim omogoča nadaljevanje poslovanja tudi pod pritiskom sankcij.

Vodja banke je Peter Fradkov, sin nekdanjega šefa ruske zunanje obveščevalne službe Mihaila Fradkova. Tako banka kot Fradkov mlajši sta predmet mednarodnih sankcij.

Med letoma 2011 in 2013 si je Shreya od ruske banke izposodila 86 milijonov dolarjev v obliki posojila v tuji valuti. Kasneje, leta 2018, ko so druge finančne institucije postale previdne glede zaostrovanja zahodnih sankcij, je Rusija posojilodajalca spremenila v ključnega financerja svoje obrambne industrije. Zdi se, da je banka v tem času dovoljevala Shreyi, da odlaga svoja odplačila, saj so bila plačila za njena posojila le delček zapadlega.

A kot kaže, bistvo posojila ni denar.

Prvi zapis o nemedicinskem izvozu družbe Shreya v obdobju, ki ga je našel Bloomberg, se je pojavil septembra 2022, ko je družba v Rusijo poslala nabor računalniške strojne opreme v vrednosti 755.333 dolarjev. Prejemnik je bil Lanprint Ltd., rusko trgovsko podjetje, ki je bilo pozneje septembra 2023 dodano na seznam podjetij, proti katerim so bile uvedene sankcije ZDA.

Učinkovitost sankcij proti Rusiji tako ostaja omejena zaradi kompleksnosti globalnih trgovinskih povezav. Čeprav so sankcije zahodnih držav omejile dostop Rusije do ključnih tehnoloških komponent, so podjetja v državah, ki sankcij ne podpirajo, postala pomembni posredniki, kar omogoča Rusiji, da kljub omejitvam še naprej dostopa do visokotehnološke opreme.

Indija in druge države, kot so Malezija, Turčija in Združeni arabski emirati, so prevzele vlogo posrednikov pri prodaji omejenih izdelkov, zaradi česar je učinkovitost sankcij vprašljiva. Poleg tega Rusija uporablja finančne institucije, povezane z državno upravo, da spodbuja podjetja k preusmerjanju izdelkov, s čimer se omilijo posledice sankcij.

Tovrstne strategije zmanjšujejo splošen vpliv sankcij na rusko gospodarstvo. Za večjo učinkovitost bi morala mednarodna skupnost okrepiti nadzor nad posredniškimi državami in razširiti sodelovanje z nevtralnimi državami, kar bi preprečilo preusmerjanje prepovedanih izdelkov, menijo poznavalci.