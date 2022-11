Tehnologiji za prepoznavo obrazov rdeča luč, izjema le boj proti kriminalu

Sistemi za prepoznavanje obrazov, ki uporabljajo biometrične podatke, ne bodo dovoljeni, dokler ne bo na tem področju sprejet poseben zakon oz. vsaj do konca prihodnjega leta, poroča Euronews . Pri tem pa obstaja le ena izjema: ko tovrstne tehnologije pomagajo pri sodnih preiskavah ali v boju s kriminalom. Agencija za varstvo podatkov je ob tem pojasnila, da so se tako odločili prav zaradi potrebe po ureditvi zahtev glede upravičenosti, pogojev in jamstev pri uporabi tehnologije za prepoznavanje obrazov. To pa mora biti urejeno po načelu sorazmernosti, so dejali.

V skladu z zakonodajo Evropske unije in italijansko zakonodajo je obdelava osebnih podatkov s strani javnih organov z uporabo video naprav na splošno dovoljena na podlagi javnega interesa in kadar je povezana z dejavnostjo javnih organov, so dodali. Vendar pa morajo občine, ki želijo tovrstno tehnologijo uporabljati, s predstavniki centralne vlade skleniti "pakte o mestni varnosti", so dodali.

Agencija se je odzvala tudi na ukrepe, ki so jih sprejeli v južnem italijanskem mestu Lecce. Tam so oblasti sporočile, da bodo začele uporabljati prav tehnologijo, ki temelji na prepoznavi obraza. Mestni občini so naročili, naj predstavi sisteme, ki so jih želeli sprejeti, namen njihove uporabe, potrebne pravne podlage ter tudi seznam podatkov, do katerih bi dostopali z nadzornimi kamerami.

Drugo mesto, na katerega so se osredotočili, pa je bilo mesto Arezzo v Toskani. Tam naj bi bila namreč lokalna policija opremljena z infrardečimi "pametnimi očali", ki lahko prepoznajo avtomobilske registrske tablice.