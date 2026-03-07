Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Tehnološka vojna: roboti vse pogosteje nadomeščajo vojake

Kijev, 07. 03. 2026 13.02 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
L.M.
Brezpilotna kopenska vozila (UGV)

Vojna v Ukrajini se je od začetka ruske invazije razvila v tehnološko zelo napreden konflikt. Po množični uporabi zračnih dronov in brezpilotnih plovil na morju obe strani vse bolj uvajata tudi oborožene kopenske robote, ki postopoma spreminjajo način bojevanja.

Ukrajinska vojska je začela obsežen program uvajanja brezpilotnih kopenskih vozil (UGV), ki lahko opravljajo različne naloge na bojišču. Ta robotska vozila so se že izkazala pri obrambi položajev, napadih na sovražne enote in celo pri zajemanju ruskih vojakov. BBC poroča, da so se po nekaterih poročilih na fronti že zgodili spopadi med robotskimi sistemi obeh strani brez neposredne prisotnosti ljudi.

Roboti so pogosto opremljeni z mitraljezi ali metalci granat, uporabljajo pa se tudi kot samomorilska vozila z eksplozivom za uničevanje sovražnikovih skrivališč. Ker so ti stroji tihi in ne ogrožajo neposredno vojakov, lahko delujejo na območjih, ki so za ljudi preveč nevarna.

Brezpilotna kopenska vozila (UGV)
Brezpilotna kopenska vozila (UGV)
FOTO: Profimedia

Kljub tehnološkemu napredku roboti še niso popolnoma avtonomni. Večinoma jih na daljavo upravljajo operaterji, ki sprejmejo končno odločitev o uporabi orožja. "Roboti lahko napačno prepoznajo osebo ali napadejo civilista. Zato mora končno odločitev sprejeti operater," je povedal namestnik poveljnika tankovskega bataljona 33. samostojne mehanizirane brigade.

Poleg napadalnih nalog večina kopenskih robotov še vedno opravlja logistične naloge, kot so dostava opreme in evakuacija ranjenih vojakov. V prihodnosti se pričakuje še večja vloga teh robotov v kombinaciji z zračnimi, kopenskimi in morskimi droni, ki bodo lahko usklajeno napadali iz več smeri.

Razvoj robotskih sistemov pospešujejo tudi velike izgube in pomanjkanje vojakov. Robote je mogoče nadomestiti, izurjenih vojakov pa ne. Zato vojske vse bolj vlagajo v tehnologijo, ki zmanjšuje tveganje za ljudi.

Brezpilotna kopenska vozila (UGV)
Brezpilotna kopenska vozila (UGV)
FOTO: Profimedia

Podobne sisteme razvija tudi Rusija, ki uporablja lastne kopenske drone, med drugim oborožena vozila in samomorilske robote za napade na ukrajinske položaje. Zaradi hitrega razvoja in vse večjega števila teh sistemov strokovnjaki menijo, da bodo spopadi med robotskimi enotami na bojišču kmalu postali običajni, piše BBC.

Ukrajinski proizvajalci pričakujejo velik porast proizvodnje takšnih vozil. Nekatera podjetja načrtujejo razvoj popolnoma avtonomnih robotov, ki bodo lahko samostojno opravili nalogo in se vrnili v bazo. Eden od proizvajalcev verjame, da se bodo roboti v prihodnosti borili v človeški obliki: "To ne bo več znanstvena fantastika."

bojni roboti brezpilotna kopenska vozila avtonomno bojevanje Ukrajina Rusija

Izjemno bogati bežijo z onesnažujočimi zasebnimi letali, revni ostajajo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Banion
07. 03. 2026 14.03
tako kot je mitraljez spremenil vojskovanje v prvi vojni in tank v drugi, bodo v tretji droni in roboti, vendar se je treba zavedati da je ozemlje odvojeno ko na njega stopi vojak. Naši vrli strokovnjaki še niso tega dojeli in bi še kar kupovali tanke in osemkolesnike, razvijmo odmačo proizvodnjo inteligentnih dronov in robotov, fante ki se radi igrajo računalniške igrice za vodenej teh sisitemov ne bo težko dobiti
Odgovori
0 0
Viva Espana
07. 03. 2026 13.54
Super naj se roboti strejlajo med seboj namesto ljudje
Odgovori
0 0
iziizi
07. 03. 2026 13.27
BEDARIJA VOJN NE BO NIKOLI KONEC TO SE ZDAJ IGRAJO VIDEO IGRICE VOJAKI REVEŽI SO KOLETERALNA SKODA ZA PRIVILIGIRANE
Odgovori
+0
1 1
Bolfenk2
07. 03. 2026 13.26
Sedaj ko je zmanjkalo Ukraincev, ki bi bili pripravljeni umreti za režim, si je Zeleni umislil robote. Zakaj je potem poslal milijon svojih vojakov v smrt?
Odgovori
-4
4 8
Rudar
07. 03. 2026 13.30
Ker so branili svojo domovino. Vprašaj se rajši, zakaj je Vladimir poslal svoje vojake umirat v drugo državo.
Odgovori
+1
7 6
lakala28
07. 03. 2026 13.54
Saj bi se vprašal, pa mu je bolnik naročil, da se ne sme. Zato pa kar naprej nabija tukaj gor eno taisto. BV
Odgovori
0 0
NeXadileC
07. 03. 2026 13.23
"Končno odločitev mora sprejeti operater", - vendar ameri nameravajo uporabljati popolnoma avtonomne robote, kar pomeni, da sami izbirajo tarče in sprejemajo odločitve glede streljanja.
Odgovori
0 0
Kranjski domoljub
07. 03. 2026 13.18
Prvi terminator
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
zadovoljna
Portal
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
Dnevni horoskop: Vodnarji si želijo spremembe, energija levov je nalezljiva
Dnevni horoskop: Vodnarji si želijo spremembe, energija levov je nalezljiva
10 frizur za srednje dolge lase, ki jih bomo nosile spomladi
10 frizur za srednje dolge lase, ki jih bomo nosile spomladi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
vizita
Portal
10 živil, ki krepijo imunski sistem skozi vse leto
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Zakaj se pojavi povišan krvni tlak pri mladih
Zakaj se pojavi povišan krvni tlak pri mladih
cekin
Portal
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
moskisvet
Portal
Kolesarski izleti: 5 najbolj priljubljenih destinacij v Sloveniji
Kaj se dogaja z obrazom slavnega igralca?
Kaj se dogaja z obrazom slavnega igralca?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
dominvrt
Portal
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
okusno
Portal
Popolna sladica za dan žena, ki bo navdušila vse goste
5 odličnih vikend kosil, ki slavijo prihod pomladi
5 odličnih vikend kosil, ki slavijo prihod pomladi
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551