Tehnološka vojna: roboti vse pogosteje nadomeščajo vojake

Ukrajinska vojska je začela obsežen program uvajanja brezpilotnih kopenskih vozil (UGV), ki lahko opravljajo različne naloge na bojišču. Ta robotska vozila so se že izkazala pri obrambi položajev, napadih na sovražne enote in celo pri zajemanju ruskih vojakov. BBC poroča, da so se po nekaterih poročilih na fronti že zgodili spopadi med robotskimi sistemi obeh strani brez neposredne prisotnosti ljudi. Roboti so pogosto opremljeni z mitraljezi ali metalci granat, uporabljajo pa se tudi kot samomorilska vozila z eksplozivom za uničevanje sovražnikovih skrivališč. Ker so ti stroji tihi in ne ogrožajo neposredno vojakov, lahko delujejo na območjih, ki so za ljudi preveč nevarna.

Brezpilotna kopenska vozila (UGV) FOTO: Profimedia

Kljub tehnološkemu napredku roboti še niso popolnoma avtonomni. Večinoma jih na daljavo upravljajo operaterji, ki sprejmejo končno odločitev o uporabi orožja. "Roboti lahko napačno prepoznajo osebo ali napadejo civilista. Zato mora končno odločitev sprejeti operater," je povedal namestnik poveljnika tankovskega bataljona 33. samostojne mehanizirane brigade. Poleg napadalnih nalog večina kopenskih robotov še vedno opravlja logistične naloge, kot so dostava opreme in evakuacija ranjenih vojakov. V prihodnosti se pričakuje še večja vloga teh robotov v kombinaciji z zračnimi, kopenskimi in morskimi droni, ki bodo lahko usklajeno napadali iz več smeri. Razvoj robotskih sistemov pospešujejo tudi velike izgube in pomanjkanje vojakov. Robote je mogoče nadomestiti, izurjenih vojakov pa ne. Zato vojske vse bolj vlagajo v tehnologijo, ki zmanjšuje tveganje za ljudi.

