'Tehnološki milijarderji želijo strmoglaviti demokracijo'

Zuckerberg, Bezos in Musk na Trumpovi inavguraciji

"Družbeni mediji, ki naj bi prinesli enotnost, jasnost in demokracijo, so nam namesto tega prinesli delitve, pregrehe in reakcionarno agendo," je na ekonomskem forumu v Davosu dejal španski predsednik vlade Pedro Sánchez.

Sánchez je dejal, da omejitve glede dolžine besedil in videoposnetkov ter odsotnost ukrepov za preverjanje dejstev omogočajo razcvet dezinformacij na platformah družbenih medijev. Obtožil je tehnološke barone, da so zasnovali spletna mesta za "delitve in manipulacijo družbe", tudi s tem, ko poskušajo kulturo glasovanja zamenjati s kulturo všečkov, premierja povzema časnik Politico.

Socialistični politik je dejal, da so platforme sprva pomagale združevati ljudi okrog agend, kot so prizadevanja za socialno in podnebno pravičnosti ter spolno emancipacijo, zdaj pa da se uporabljajo za koncentracijo moči in bogastva v rokah peščice za ceno demokracije.

"Kar resnično omejuje demokracijo, je moč elit. Moč tistih, ki mislijo, da so, ker so bogati, nad zakonom in lahko storijo karkoli. Zato, prijatelji, zato hočejo tehnološki milijarderji zrušiti demokracijo," je bil dramatičen Sanchez.

Sánchez je dejal, da bo na naslednjem srečanju voditeljev Evropske unije v Bruslju predlagal, da blok naredi korak k temu, da izboljša družbene medije z uvedbo novih regulacij, in ukrepe proti njihovim lastnikom. Med ukrepi je predlagal boj proti botom in lažnim profilom, tako da bi od uporabnikov zahtevali, da se digitalno identificirajo, in uporabo zakona o digitalnih storitvah za lov na tehnološke barone, katerih spletna mesta spodkopavajo demokracijo.

"Lastnik manjše restavracije odgovarja, če njihova hrana zastrupi stranke," je dejal. "Tajkuni družbenih medijev bi morali odgovarjati, če njihovi algoritmi zastrupljajo naše družbe." Sánchez ni neposredno omenjal lastnikov, se je pa skliceval na prispevek Petra Thiela iz leta 2009, v katerem je ustanovitelj PayPala, ki je imel velik vpliv v Trumpovi administraciji, zapisal: "Ne verjamem več, da sta svoboda in demokracija združljivi."

V začetku tega meseca je Sánchez obtožil lastnika X Elona Muska, da vodi mednarodno skrajno desnico, spodbuja sovraštvo in odkrito podpira dediče nacizma v Nemčiji. Na ločenem dogodku v Davosu, 21. januarja, je Evropo pozval, naj se združi proti "tehnološki kasti".