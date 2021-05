Tekače med maratonom zajela toča in ledeni dež, v neurju jih je umrlo najmanj 21

Po prvih podatkih so toča, ledeni dež in viharni veter 172 tekačev zajeli že slabih 30 kilometrov po začetku maratona. V izredno kratkem času se je tudi zelo znižala temperatura ozračja. Ogrevalne odeje, ki so bile del nujne opreme tekačev, je veter po poročanju kitajske tiskovne agencije Xinhua preprosto odpihnili.

Sto kilometrov dolg maraton, ki se je začel v soboto v narodnem parku v okrožju Džingtaj, so nato prekinili. Lokalna vlada je že ustanovila posebno komisijo, ki bo raziskala dogodek.

Del maratona je potekal po neravnem terenu, zato je bilo iskanje tekačev, ki jih je zajela nevihta, zelo težavno. V iskanju je skupno sodelovalo 1200 ljudi.