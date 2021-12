Tekači za udeležbo na enem najbolj ekstremnih maratonov na svetu odštejejo 16.000 evrov

Človeška zmogljivost ne pozna meja. To so dokazali ultra vzdržljivi tekači na enem najbolj zahtevnih maratonov na svetu – po Antarktiki. Le nekaj sto kilometrov od južnega pola, eni najbolj oddaljenih točk na svetu, je 62 moških in žensk iz 18 držav prekosilo same sebe. Na –15 stopinjah Celzija, na nadmorski višini 700 metrov, so prav vsi uspeli priteči do cilja. Padel je tudi rekord. Tekmovalci za tako imenovani "beli maraton" odštejejo 16 tisoč evrov, a prav vsi so si enotni – izkušnja teči v neokrnjeni polarni naravi je neprecenljiva.