Tekli čez avtocesto, ko sta vanje trčili dve vozili: dva umrla

Hrvaška policija je po poročanju Net.hr sporočila, da so trije moški in ženska okoli 21.45 skušali prečkati avtocesto, ko sta jih zbila dva avtomobila. Dva moška sta na kraju nesreče umrla, ostali dve osebi pa so s hudimi poškodbami odpeljali v Splošno bolnišnico Nova Gradiška.

Po poročanju RTL Danas naj bi bili ponesrečenci po neuradnih informacijah migranti.

V prometni nesreči se je lažje poškodoval tudi sopotnik v enem od avtomobilov.

Trupli obeh moških so medtem prepeljali v splošno bolnišnico Sisak, kjer bodo opravili obdukcijo. Preiskavo vodi namestnik okrožnega državnega tožilca na okrožnem državnem tožilstvu v Sisku v sodelovanju s policijo.