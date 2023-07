Tekma s časom: na krovu ladje z avtomobili še vedno besni požar

Požara, ki je vzplamtel na tovorni ladji z okoli 3000 vozili, tudi po dveh dneh še niso pogasili. Oblasti so se tako tudi v četrtek trudile preprečiti morebitno ekološko katastrofo ob nizozemski obali. "Ogenj še vedno gori in še vedno je veliko dima," je sporočila nizozemska obalna straža, a ob tem dodala, da se je intenziteta požara zmanjšala. Predvidevajo sicer, da je do izbruha, v katerem je umrla ena oseba, prišlo zaradi električnih avtomobilov na krovu ladje.

"Ogenj še vedno gori in še vedno je veliko dima, a zdi se, da se je intenzivnost požara zmanjšala," je po poročanju France24 sporočila nizozemska obalna straža. "Temperatura na krovu ostaja zelo visoka, gašenje požara pa je težko," je dejal tiskovni predstavnik obalne straže Edwin Granneman. Tovorna ladja, ki ima na krovu okoli 3000 vozil, je sicer od otoka Terschelling oddaljena okoli 16 kilometrov. "Plovilo je trenutno zunaj prometnih pasov, tako da lahko ladijski promet poteka na varni razdalji," so dejali. Plovila, ki so škropila gorečo ladjo, so morala sicer začasno prekiniti z gašenjem. Preprečiti so namreč morali, da bi na krov prišla prevelika količina vode, ki bi vplivala na stabilnost ladje. Ogenj je izbruhnil v torek malo pred polnočjo. Iz goreče ladje so nizozemske oblasti uspele rešiti 22 mornarjev iz Indije, nekateri so morali zaradi hitrega širjenja ognja skočiti čez krov v morje. Eden od mornarjev je v požaru umrl. PREBERI ŠE Ob obali Nizozemske zagorela tovorna ladja, ena oseba umrla Nizozemski varnostni odbor (OVV), ki preiskuje nesreče na Nizozemskem, je že sporočil, da bo pomagal pri preiskavi požara na krovu ladje. "Odbor bo posebej preučil vlogo posadke med nesrečo," so dejali v odboru. So pa sicer za preiskavo zadolžene panamske oblasti, saj je ladja registrirana tam. Podjetje Shoei Kisen Kaisha, ki je lastnik plovila, je sporočilo, da obstaja "velika verjetnost, da je požar izbruhnil zaradi električnih avtomobilov" na krovu. Vendar pa so v podjetju ob tem poudarili, da je treba vzrok požara še raziskati, preden bodo lahko podali trdne ugotovitve.