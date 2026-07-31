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V Franciji zaradi požarov redek pojav neurja, na Kreti poslabšanje razmer

Iraklion, 31. 07. 2026 07.48 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Požari na grškem otoku Kreta

Podatki kažejo, da so bile vroče, suhe in vetrovne razmere v EU za 43 odstotkov hujše od povprečja v zadnjih 20 letih. Do zdaj je pogorelo 435.000 hektarjev površin, kar je skoraj trikrat več od nedavnega zgodovinskega povprečja. Po vsej sredozemski Evropi se gasilci borijo z obsežnimi gozdnimi požari, v Grčiji so v torek umrli trije izmed njih. Na Kreti so se se razmere v četrtek posladbaše, medtem ko so gasilci v Franciji in Španiji čez noč dosegli napredek. V francoskih gozdovih v bližini Bordeauxa je požar sprožil redek pojav neurja.

Po podatkih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS) so bile vroče, suhe in vetrovne vremenske razmere v EU od začetka leta do konca julija zaradi podnebnih sprememb, ki jih poganjajo emisije ogljika, za 43 odstotkov bolj neugodne od povprečja za isto obdobje v zadnjih dvajsetih letih.

V Grčiji so v torek po navedbah oblasti umrli trije gasilci, medtem ko so gasilci v Franciji in Španiji čez noč dosegli napredek pri obvladovanju velikih požarov, ki so se nevarno približali večjim mestom. 

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Podatki, ki so bili objavljeni pred enim dnevom, kažejo, da je letos do zdaj pogorelo 435.000 hektarjev površin (približno 1.075.000 akrov), kar je skoraj trikrat več od nedavnega zgodovinskega povprečja, poroča Guardian. Opustošenje je povzročilo približno 1.400 požarov, kar je več kot dvakrat toliko kot običajno.

Na Kreti so se sicer razmere v četrtek še nekoliko poslabšale, saj je močan veter podžigal plamene in oteževal delo gasilcem. Zaradi vetra so letala in helikopterji za gašenje delovali le v omejenem obsegu, navaja STA. Nov požar je izbruhnil v bližini vasi Preveli na jugu otoka, od koder so zaradi gostega dima evakuirali okoli 50 ljudi.

Tudi na otokih Andros, Kalimnos in Paros so izbruhnili požari, gasilci so na terenu. Po navedbah meteorologov naj bi močan veter popustil še danes.

V Franciji požar povzročil redek pojav neurja

V Franciji, kjer je požar v gostih borovih gozdovih v bližini Bordeauxa postal tako obsežen, da je povzročil redek pojav neurja (nevihto, ki nastane zaradi požara in lahko zaneti nove požare), je po podatkih EFFIS letos zgorelo skupno 91.000 hektarjev površin. S tem je država že presegla svoj letni rekord po obsegu požarov, čeprav je do konca poletja ostal še en mesec.

V jugozahodni Franciji, ki so jo močno prizadeli požari, so v četrtek po več kot tednu dni prvič zaznali znake izboljšanja, je dejala prefektinja departmaja Gironde Sophie Brocas: "To je prvi nekoliko optimističen dan, saj imamo občutek, da se življenje počasi vrača v običajne tirnice in da se razmere občutno izboljšujejo."

Požari v departmaju Gironde
Požari v departmaju Gironde
FOTO: AP

Regionalne oblasti v Girondi so sporočile, da je požar po mirni noči ostal pod nadzorom. Delo gasilcev se nadaljuje predvsem na obrobju požarišča in na posameznih še vedno aktivnih žariščih. Dodali so, da naj bi bile vremenske razmere v četrtek razmeroma ugodne, potem ko so sredina temperatura do 38 stopinj Celzija in močan veter močno oteževali gašenje.

Požari v departmaju Gironde
Požari v departmaju Gironde
FOTO: AP

Oblasti so zato dovolile vrnitev domov še dodatnim 84.000 prebivalcem, potem ko je v torek zeleno luč za vrnitev dobilo približno 60.000 ljudi.

V Španiji največji požar v zgodovini države

V Španiji, kjer je zahodno od Madrida izbruhnil največji gozdni požar v zgodovini države, je po podatkih EFFIS letos skupno pogorelo 207.000 hektarjev površin. To je skoraj petkrat več od povprečja za ta del leta, vendar še vedno manj od obsega uničenja, ki ga je država doživela do konca julija med katastrofalnimi požari leta 2022.

Požar v bližini madridskega gorovja Sierra Oeste
Požar v bližini madridskega gorovja Sierra Oeste
FOTO: AP

Regionalne oblasti v Madridu so sporočile, da so razmere glede požara razglašene za stabilne, vendar se prebivalci sedmih stanovanjskih naselij še vedno ne morejo vrniti na svoje domove. Španski predsednik vlade Pedro Sánchez je v četrtek zjutraj razglasil konec nacionalnih izrednih razmer v pokrajinah Ávila in Madrid.

Požar v bližini madridskega gorovja Sierra Oeste
Požar v bližini madridskega gorovja Sierra Oeste
FOTO: AP

Medtem pa je nov požar v bližini portugalske meje po navedbah oblasti prisilil k evakuaciji približno 600 ljudi. Španska državna meteorološka agencija Aemet je napovedala, da bodo v četrtek na večjem delu notranjosti države temperature presegle 35 stopinj Celzija, ponekod pa naj bi se povzpele celo na 42 stopinj Celzija.

V Turčiji so gasilci od srede posredovali pri 169 požarih, od katerih so jih 163 do četrtka zvečer v celoti spravili pod nadzor. Po navedbah oblasti se s požari po državi bori več kot 3500 gasilcev s 500 gasilskimi vozili, 21 letali in 69 helikopterji.

požari evropa grčija španija francija

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