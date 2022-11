Tekma za ameriški kongres še vedno ni odločena

Demokratom je z zmago Johna Fettermana proti republikancu Mehmetu Ozu v Pensilvaniji uspel doslej edini preobrat na volitvah v zvezni senat. Vsi ostali kandidati so zadržali sedeže za svojo stranko, odprte pa so še tri tekme, v Arizoni, Nevadi in Georgii, kjer lahko podoben podvig uspe le republikancem, saj gre za tri demokratske sedeže.

V predstavniškem domu so si republikanci medtem doslej zagotovili 210 sedežev, demokrati pa 197, čaka se še na 28 odločitev. Za prevzem večine je potrebnih 218 glasov. Republikanci so favoriti, čeprav se lahko teoretično posreči tudi demokratom. Demokrati so imeli pred volitvami 220 sedežev, republikanci 212, trije pa so bili prazni.

Demokratom je uspelo nekoliko zmanjšati zaostanek pri guvernerskih položajih. Pred volitvami so jih imeli 22, republikanci pa 28. Trenutno jih imajo demokrati potrjenih 23, republikanci pa 24. Odprte ostajajo še odločitve v Arizoni, Aljaski in Nevadi. Arizona in Nevada se lahko obrneta v eno ali drugo smer, Aljaska pa bo ostala republikanska.